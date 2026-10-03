Erste Schwangerschaft: Damit hat Leonie Weiß nicht gerechnet

Leonie Weiß wird zum ersten Mal Mutter – und die Schwangerschaft hält für sie so manche Überraschung bereit. Mit einer Sache hatte die Influencerin allerdings überhaupt nicht gerechnet: wie häufig sie plötzlich beim Arzt sitzen würde. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie vor allem der enge Takt der Vorsorgeuntersuchungen überrascht habe. Alle vier Wochen steht inzwischen ein Termin an – für Leonie zunächst eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Vorstellung. "Ich war geschockt auf dem Patientenstuhl und hab die Arzthelferin angeguckt wie ein Auto", schilderte sie ihre Reaktion. Schließlich gehören regelmäßige Arztbesuche bislang nicht zu ihrem Alltag. "Ich gehe sonst einmal im Jahr zum Zahnarzt und, wenn's gut läuft, zur Vorsorge beim Frauenarzt. Das war's. Ich hasse Arztbesuche, diese Wartezeit im Wartezimmer gibt dir niemand wieder, und ich habe damit null gerechnet", erklärte sie.

Abgesehen von den regelmäßigen Kontrollterminen hat sich in ihrem Alltag bislang allerdings wenig verändert. Lediglich bei ihrer Ernährung achtet die werdende Mutter inzwischen genauer darauf, was auf ihrem Teller landet. Außerdem gönnt sie sich zwischendurch häufiger eine Pause und setzt sich öfter hin als früher. Ansonsten läuft ihr Tagesablauf weitgehend wie gewohnt – und das soll auch so bleiben. Ihr Arbeitspensum möchte Leonie trotz Schwangerschaft nicht reduzieren. Als Selbstständige kann sie schließlich weder eine klassische Krankschreibung bei einem Arbeitgeber einreichen noch auf einen regulären Mutterschutz zurückgreifen. "Ich möchte ehrlicherweise auch so weiterarbeiten wie vorher: A) weil ich als Selbstständige keinen gelben Schein einreichen kann und B) weil ich sowas wie Mutterschutz auch nicht habe. Das heißt, Zähne zusammenbeißen und egal, was passiert, weitermachen", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash.

Dass sie überhaupt schwanger ist, weiß Leonie selbst noch gar nicht so lange. Erst wenige Wochen vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung bekam sie Gewissheit. Zuvor hatte sie bewusst darauf verzichtet, immer wieder Schwangerschaftstests zu machen, um sich nicht unnötig unter Druck zu setzen. Erst als sie körperliche Veränderungen an sich bemerkte, griff sie schließlich zum Test. Das Ergebnis war eindeutig – und überraschte sie trotzdem. "Es kam auf jeden Fall nicht unerwartet, aber wenn's dann dort blau auf weiß steht, ist es doch schon schockierend", erinnerte sie sich. Ihre erste Reaktion hielt Leonie sogar direkt mit der Kamera fest. Den Clip hat sie bis heute gespeichert. Vielleicht bekommen ihn ihre Follower eines Tages noch zu sehen, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Influencerin

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Ehemann, Mai 2024

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, Influencerin

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