Nach erneuter Absage: Mette-Marits Arzt gibt ein Update

Königin Mette-Marit (53) musste ihre Teilnahme an der feierlichen Eröffnung des norwegischen Parlaments am Freitag, dem 2. Oktober, kurzfristig absagen. Eine Atemwegsinfektion machte den Auftritt im Storting in Oslo unmöglich. Nun hat sich ihr behandelnder Arzt zu ihrem Gesundheitszustand geäußert und ein Update zum Verlauf der Genesung nach ihrer Lungentransplantation gegeben. Gegenüber VG erklärte Lungenfacharzt Are Holm vom Rikshospitalet: "Die Königin nimmt am geplanten Training teil, und wir sind mit der Entwicklung zufrieden." Gleichzeitig machte der Mediziner klar, dass die Reha noch einige Zeit dauern wird: "Die Königin befindet sich weiterhin in einer Rehabilitationsphase, die nach der Operation etwa ein Jahr dauern wird." An Mette-Marits Stelle begleitete Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) ihren Vater König Haakon VIII. (53) zu dem wichtigen Termin. Damit übernahm die Thronfolgerin bei der ersten Parlamentseröffnung seiner Regentschaft eine besonders sichtbare Aufgabe.

Vor den 169 Abgeordneten, der Regierung und Vertretern des Obersten Gerichtshofs verlas Haakon die von der Regierung ausgearbeitete Thronrede mit den politischen Plänen für das kommende Jahr. Ingrid Alexandra stand ihm bei der Zeremonie zur Seite – für sie ein weiterer bedeutender Auftritt mit Blick auf ihre künftigen Aufgaben als Monarchin. Weil Mette-Marits Gesundheitszustand weiterhin kurzfristige Änderungen im royalen Terminkalender nötig machen kann, übernimmt Ingrid bei wichtigen verfassungsmäßigen Terminen immer häufiger Aufgaben an der Seite ihres Vaters. Auffällig ist dabei auch die nun genannte Dauer der Rehabilitation. Nach der Entlassung der Königin aus dem Krankenhaus war im Juli noch von einem sechsmonatigen Programm mit engmaschigen Kontrollen die Rede. Inzwischen rechnet ihr Arzt offenbar mit einer Reha von rund einem Jahr nach dem Eingriff.

Mette-Marits Lungentransplantation liegt erst wenige Monate zurück. Notwendig geworden war die Operation wegen ihrer chronischen Lungenfibrose, die bereits 2018 diagnostiziert worden war. Rund einen Monat nach dem Eingriff konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Die aktuelle Atemwegsinfektion ist nicht der erste gesundheitlich bedingte Grund für eine Änderung im Terminplan der Königsfamilie. Im September fehlte Mette-Marit wegen Komplikationen bei Haakons Vereidigung im Parlament. Auch die Feier zur Silberhochzeit des Paares musste im August verschoben werden. Die diesjährige Parlamentseröffnung hatte für die Königsfamilie zudem eine besondere historische Bedeutung. Haakon führte sie erstmals als norwegisches Staatsoberhaupt durch, nachdem König Harald Ende August gestorben war. Wegen der anhaltenden Hoftrauer hat die Familie ihre öffentlichen Auftritte derzeit weitgehend auf besonders wichtige Termine reduziert.

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Imago Königin Mette-Marit bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Prinzessin Ingrid Alexandra feiern den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, 17. Mai 2025

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra bei einem Empfang für Paralympics-Athletinnen und -Athleten in Oslo