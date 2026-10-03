Fürstin Charlène und Gabriella begeistern im Partnerlook

Bei einem offiziellen Termin im Fürstenpalast von Monaco haben Fürstin Charlène (48) und ihre Tochter Prinzessin Gabriella (11) am Freitag für Aufsehen gesorgt. Mutter und Tochter traten im abgestimmten Partnerlook vor die Kameras – und zogen damit alle Blicke auf sich. Anlass für den Auftritt im prunkvollen Spiegelsaal war der Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella (85) und seiner Tochter Laura Mattarella. Wie der Palast auf einem Foto auf Instagram zeigt, entschied sich die Fürstin für einen schneeweißen Hosenanzug und kombinierte dazu farblich passende Schuhe. Gabriella setzte auf eine weiße Hose, die sie mit einer cremefarbenen Jacke in einem ganz ähnlichen Schnitt kombinierte. Der Partnerlook war damit perfekt. Doch auch die männliche Hälfte der Familie hatte sich offenbar abgesprochen: Fürst Albert (68) und Sohn Prinz Jacques (11) erschienen beide in dunkelblauen Anzügen mit dazu abgestimmten Krawatten.

Neben den gemeinsamen Fotos der monegassischen Fürstenfamilie mit dem italienischen Präsidenten und seiner Tochter stand bei dem Termin noch ein weiterer Programmpunkt an. Im Beisein beider Delegationen fand eine feierliche Ordenszeremonie statt. Fürst Albert II. zeichnete Sergio Mattarella mit dem Großkreuz des Ordens des Heiligen Karl aus. Seine Tochter Laura durfte sich über das Großkreuz des Grimaldi-Ordens freuen, berichtet Bunte. Doch auch Charlène ging an diesem Tag nicht leer aus: Die Fürstin wurde von italienischer Seite mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik geehrt – eine der höchsten Auszeichnungen, die das Land zu vergeben hat. Für die Kinder Gabriella und Jacques bedeutete der Termin vor allem eines: stillstehen, lächeln und das protokollarische Prozedere mit royaler Gelassenheit über sich ergehen lassen. Beide meisterten ihren Auftritt an der Seite der Eltern mit sichtlicher Routine.

Besonders Gabriella sorgte bei dem Auftritt für Aufmerksamkeit. Mit ihrem schüchternen Lächeln und ihrer zierlichen Statur erinnerte die Tochter von Charlène und Albert deutlich an ihre Mutter. Zahlreiche Nutzer zeigten sich unter dem Foto des Palasts auf Instagram begeistert. Begeisterte Kommentare und reichlich rote Herz-Emojis sammelten sich. "Das ist ein unvergessliches Bild", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fasste sich kurz und schwärmte: "Einfach wunderschön." Gabriella und Jacques sind die gemeinsamen Zwillinge von Charlène und Albert. Die beiden kamen am 10. Dezember 2014 zur Welt und feiern in diesem Jahr am 10. Dezember ihren zwölften Geburtstag. Immer häufiger begleiten die Geschwister ihre Eltern inzwischen zu offiziellen Anlässen des Fürstentums.

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco bei den Gedenkfeiern zum 10. Jahrestag des Anschlags von Nizza

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Getty Images Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlène von Monaco bei der Willkommenszeremonie für Papst Leo XIV. im Fürstenpalast

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Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques