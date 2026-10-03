Gypsys Rose Blanchards Ex Ryan ist nach Kens Tod "geschockt"

Ryan Anderson (38) hat sich erstmals öffentlich zum Tod von Ken Urker (†34) geäußert, dem früheren Verlobten seiner Ex-Frau Gypsy Rose Blanchard (35). In "The Sarah Fraser Show" schilderte er am Freitag, wie er von der Nachricht erfahren hatte. Ken war einen Tag zuvor an seinem 34. Geburtstag leblos in einem Haus in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana gefunden worden. Ryan selbst habe die Meldung auf Instagram gesehen und zunächst kaum glauben können, was dort stand. "Mein erster Gedanke war Schock", erinnerte er sich in dem Podcast. Kurz darauf habe er sich gefragt: "Wie ist das passiert?" Seine Gedanken seien dann schnell bei Gypsy und ihrer 21 Monate alten Tochter Aurora gewesen. "Mein unmittelbarer Gedanke war: 'Wie geht es Gypsy? Wie geht es ihr? Und was ist mit ihrem Kind?'", erklärte er.

Kontakt zu seiner Ex-Frau hat Ryan nach eigenen Angaben seit fast einem Jahr nicht mehr. Deshalb wandte er sich nach der Todesnachricht an Gypsys Vater Rod Blanchard. "Hey, Mann, ich habe diese Nachricht gehört. Wenn sie wahr ist, sag Gypsy, dass es mir leidtut", habe er ihm geschrieben. Außerdem ließ er ausrichten: "Ich bin da, wenn sie mich braucht." Mit Ken sei er zwar nie wirklich einer Meinung gewesen, trotzdem habe ihn dessen Tod beschäftigt. "Man hört trotzdem nur ungern, dass jemand gestorben ist, weißt du, was ich meine?", sagte Ryan weiter. Die Polizei war am 1. Oktober nach einem Anruf um 18:15 Uhr zu dem Haus gefahren und fand Ken bei ihrer Ankunft tot vor. Gypsys Schwägerin hatte um eine Überprüfung gebeten, weil Ken sich offenbar in einer "dunklen Phase" befunden und sich nicht bei der Arbeit gemeldet hatte. Laut Polizeibericht wurden am Fundort unter anderem Drogenutensilien, eine braune pulverartige Substanz sowie eine Spritze entdeckt. Die Ermittlungen laufen weiterhin, eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht genannt.

Kennengelernt hatten sich Ken und Gypsy als Brieffreunde, während sie wegen ihrer Rolle beim Mord an ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard in Haft saß. Nachdem Ken die HBO-Dokumentation "Mommy Dead and Dearest" gesehen hatte, schrieb er ihr einen unterstützenden Brief. Bei einem späteren Gefängnisbesuch küssten sich die beiden erstmals, im Oktober 2018 folgte der Heiratsantrag. Rund ein Jahr später trennten sie sich jedoch wieder. Im Juli 2022 heiratete Gypsy schließlich Ryan bei einer Zeremonie hinter Gittern. Nach ihrer Entlassung im Dezember 2023 hielt die Ehe nicht lange: Im Frühjahr 2024 kam das Aus, noch im selben Jahr folgte die Scheidung. Im April 2024 bestätigten Gypsy und Ken ihr Liebescomeback, im Dezember wurde ihre gemeinsame Tochter Aurora geboren. Kens Schwester Autumn zufolge hatten sich die beiden mehr als einen Monat vor seinem Tod erneut getrennt. Ryans Gedanken sind nun vor allem bei den Hinterbliebenen. "Meine größte Sorge gilt Aurora und Gypsy und seiner Familie. Es ist mir nicht egal. Ich wünsche ihr das Beste", erklärte er.

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Photo by Jamie McCarthy/Getty Images Gypsy Rose Blanchard und Ryan Anderson, Januar 2024

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Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im Januar 2025

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024