Zu diesen Stars hält "Villa der Versuchung"-Frenzy Kontakt

Frenzy hat bei Villa der Versuchung offenbar nicht nur den Sieg mitgenommen, sondern auch echte Freundschaften geschlossen. Die Ballermann-Sängerin, die früher unter dem Namen Frenzy Blitz auftrat, verriet gegenüber Promiflash, dass sie zu einigen ihrer Mitstreiter aus der Show weiterhin Kontakt hält. Vor allem mit Schauspielerin Jana Pallaske (47) und Nicolas Puschmann (35) hatte sie während der Dreharbeiten eine enge Verbindung aufgebaut. Auf die Frage, mit wem sie sich in der Villa am besten verstanden habe und ob der Austausch bis heute bestehe, antwortete die Musikerin offen: "Am besten habe ich mich mit Jana und Nicolas verstanden und wir haben natürlich noch Kontakt."

Doch Frenzy hält nicht nur zu ihren beiden engsten Vertrauten Kontakt. Die Musikerin berichtete, dass auch der Draht zu einem Großteil der übrigen Teilnehmer weiterhin besteht. "Ich habe allgemein tatsächlich noch mit fast allen Kontakt", betonte sie. Aus der gemeinsamen Zeit in der Villa sind für die Gewinnerin damit gleich mehrere Bekanntschaften entstanden, die auch nach dem Ende der Show Bestand haben. Dass trotz der vielen taktischen Entscheidungen und des Misstrauens innerhalb des Formats so viele Verbindungen geblieben sind, dürfte für manche Zuschauer überraschend sein.

Im Finale der zweiten Staffel setzte sich die Sängerin gegen Jana, Chika Ojiudo-Ambrose und Tommy Pedroni (31) durch und sicherte sich den verbliebenen Jackpot von 14.080 Euro. Lange war dieser Ausgang allerdings nicht abzusehen: Frenzy hatte zunächst nur eine einzige Stimme erhalten. Für die entscheidende Wende sorgte dann ausgerechnet ihre enge Vertraute Jana. Die Schauspielerin übertrug Frenzy mehrere Stimmen und verhalf ihr damit zum überraschenden Sieg. Dass die beiden Frauen bis heute Kontakt haben, unterstreicht die Verbindung, die sich bereits im Finale zwischen ihnen zeigte.

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Imago Sängerin Frenzy Blitz beim ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 14.07.2024.

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Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020

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Hauter,Katrin / ActionPress Nicolas Puschmann, TV-Bekanntheit

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