Prinzessin Gabriella von Monaco hielt mit zehn erste Rede

Prinzessin Gabriella (10) von Monaco hat nun mit ihren gerade einmal zehn Jahren ihre erste öffentliche Rede gehalten. Die Überraschung ereignete sich am 9. Juli im französischen Carladès, wo die junge Prinzessin mit ihrer Familie unterwegs war. Gemeinsam mit ihren Eltern, Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47), sowie ihrem Zwillingsbruder weihte Gabriella dort nicht nur eine neue Mediathek ein, sondern besuchte auch Vic-sur-Cère, wo laut Kurier.at ein Platz nach ihr benannt wurde. Der Höhepunkt des Tages: Gabriella ergriff vor den Anwesenden das Mikrofon und hielt ihre erste kurze, aber überzeugende Ansprache.

Im Gespräch mit Nice-Matin schilderte Fürstin Charlène, wie es dazu kam: "Sie hatte mich gefragt: 'Mama, darf ich etwas auf der Bühne sagen?'", erzählte die ehemalige Profischwimmerin. "Ich habe zugestimmt, und sie hat ganz selbstverständlich und voller Selbstvertrauen das Mikrofon genommen, um sich bei den Anwesenden zu bedanken", führte die Fürstin fort. Auch Fürst Albert zeigte sich beeindruckt und erinnerte sich daran, wie er in ähnlichem Alter erstmals öffentlich sprach. "Wir waren sehr stolz auf sie", verriet die Fürstin und bezeichnete Gabriellas Entscheidung als "sehr niedlich".

Bereits in früheren Gesprächen hatte Charlène die unterschiedlichen Temperamente ihrer Zwillinge beschrieben. Gegenüber dem Magazin Gala sagte sie: "Gabriella ist sehr neugierig. Sie ist sehr fasziniert von der Welt und dem Leben im Allgemeinen." Der kleine Prinz Jacques (10) dagegen sei aufmerksam, aber eher zurückhaltend und von Natur aus ruhig. Schon bei früheren Auftritten hatten die Zwillinge mit ihrer charmanten Art überzeugt, darunter bei einem Empfang in Monaco zu Ehren des französischen Präsidenten. Ob gemeinsam oder einzeln – die junge Generation des Fürstenhauses zeigt, dass sie bereit ist, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlène und Prinzessin Gabriella beim Nationalfeiertag Monacos 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Prinz Jacques beim Nationalfeiertag von Monaco, 2023

Anzeige Anzeige

Eric Mathon / Fürstlicher Palast Fürstin Charlène und ihre Kinder, Jacques und Gabriella