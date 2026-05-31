Damian Hardung spielt neue Hauptrolle neben Netflix-Star!

Damian Hardung (27) startet in sein nächstes Liebesabenteuer auf der großen Leinwand: Der deutsche Schauspieler steht zusammen mit "Ginny & Georgia"-Star Sara Waisglass für die Young-Adult-Romanze "Into the Deep Blue" vor der Kamera. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wurde der Film gerade erst in Kanada abgedreht. Inszeniert wird das Projekt von Regisseur Jonathan Wright, produziert wird es unter anderem von Constantin Film – mit Oliver Berben (54) als Executive Producer.

"Into the Deep Blue" basiert auf dem gleichnamigen Debütroman von Autorin Jennifer Archer, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Im Mittelpunkt stehen die besten Freunde Nick und Fiona, die durch einen gemeinsamen Verlust eng miteinander verbunden sind. Auf einem Wochenend-Roadtrip geraten ihre Gefühle durcheinander und sie müssen sich entscheiden, ob sie ihre sichere Freundschaft riskieren und der Liebe eine Chance geben. Für ihr Drehbuch erhielt Jennifer Archer 2022 das renommierte Nicholl Fellowship der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Neben Damian und Sara gehören auch Erika Prevost, Luke Macfarlane, Samantha Brown, Bryce Winter und Colm Feore zum Cast.

Für Damian ist "Into the Deep Blue" der nächste internationale Schritt nach seinem Erfolg mit Maxton Hall und dem Kinodrama "Stella. Ein Leben." aus dem Jahr 2023. Seine Fans schätzen an ihm, dass er zwischen gefühlvollen Stoffen und ernsteren Themen wechselt und sich immer wieder auf neue Charaktere einlässt. Nun dürfen sich die Zuschauer auf eine moderne Lovestory freuen, in der Damian erneut als Leinwandcharmeur gefragt ist – diesmal in einem kanadischen Setting und an der Seite international gefeierter Schauspielgrößen.

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Getty Images Schauspieler Damian Hardung, Deutschen Filmpreis 2025 in Berlin

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Getty Images Sara Waisglass, Schauspielerin

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Getty Images Schauspieler Damian Hardung, 75. Berlinale im Februar 2025