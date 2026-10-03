Von Babybauch zu Sixpack: Romina Palm zeigt Transformation

Romina Palm (27) gibt ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in ihre körperliche Entwicklung. Auf Instagram teilte das Model nun ein Reel, in dem es verschiedene Aufnahmen gegenüberstellt: Bilder aus der Zeit vor der Schwangerschaft, Schnappschüsse mit Babybauch, Fotos vier Monate nach der Geburt und schließlich Aufnahmen, die ihren heutigen Fitnessstand zeigen. 16 Monate nach der Geburt ihrer Tochter und trotz eines zwischenzeitlichen Kreuzbandrisses präsentiert sie sich darin in sportlicher Topform. Mit dem direkten Vergleich möchte sie zeigen, was ihr Körper in dieser Zeit geleistet hat – und zugleich anderen Frauen Mut machen. Zu ihrem aktuellen Körpergefühl schreibt die Influencerin: "Ein Kind, 16 Monate und ein Kreuzbandriss später... und mein Körper ist stärker als jemals zuvor!"

Der Weg zurück zu ihrer gewohnten Sportroutine sei allerdings nicht immer leicht gewesen. Nach der Geburt habe sie sich bewusst Zeit gelassen, ihrem Körper vertraut und sich selbst keinen Druck gemacht. "Denn ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass ich mich wohler als je zuvor fühle", betont sie in ihrem Beitrag. Einen Jo-Jo-Effekt habe es dabei nicht gegeben, stattdessen habe sie ihre Freude an der Bewegung wiederentdeckt. Inzwischen stellt sich Romina auch neuen sportlichen Herausforderungen: HYROX-Workouts und Poledance gehören mittlerweile zu ihrem Training. Mit Blick auf möglichen weiteren Nachwuchs wirft sie in ihrem Posting zudem eine Frage auf: "Eine interessante Frage, die ich mir stelle... kann ich Poledance weitermachen, wenn gegebenenfalls bald wieder eine Kugel vorne dran hängt?" Auch ihr Verlobter Christian Wolf (31) meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort: "Bin stolz auf dich. Erst recht mit dem Kreuzbandriss."

Romina und Christian wurden im Mai 2025 Eltern. Mit der Geburt ihrer Tochter Hazel veränderte sich der Alltag des Influencerpaares grundlegend, wie Romina erst vor wenigen Wochen auf Instagram offen teilte. "Ich traue mich das fast nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, ob man das öffentlich so ehrlich sagen darf... Die erste Zeit als Mama hat mich überfordert", schrieb sie. Trotz ihrer großen Liebe zu Hazel habe sie sich gefragt, ob es irgendwann leichter werden würde. "Ich habe Hazel über alles geliebt und mich gleichzeitig gefragt: Wird es irgendwann leichter? Es war eine komplette Lebensumstellung. Neue Verantwortung, neue Routinen und so viele Gefühle gleichzeitig", erklärte sie. Der nun veröffentlichte Fotovergleich zeigt damit auch einen ganz persönlichen Abschnitt in Rominas Leben nach der Geburt: Sie hat nicht nur zu ihrer Sportroutine zurückgefunden, sondern fühlt sich nach eigener Aussage heute wohler und stärker als jemals zuvor.

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Collage: Instagram, Instagram Romina Palm vor und während ihrer Schwangerschaft

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Instagram / rominapalm Romina Palm vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter

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Instagram / rominapalm Romina Palm 16 Monate nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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