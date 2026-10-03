Erster Todestag: So gedenkt Eva Benetatou ihres Ex Dennis

Ein Jahr ist vergangen, seit Dennis Kessmeyer überraschend verstorben ist – und zum ersten Todestag findet Eva Benetatou (34) nun öffentliche Worte für ihren Ex-Freund. Auf Instagram teilte die Reality-Darstellerin einen sehr persönlichen Beitrag, in dem sie erklärt, warum sie so lange nichts gesagt hat. "Vor einem Jahr bist du von uns gegangen. Ein Jahr lang habe ich geschwiegen und meine Gefühle und Erinnerungen an dich für mich behalten. Heute nicht mehr", schreibt sie in ihrem Beitrag. Lange hatte Eva das Thema also bewusst nicht nach außen getragen. Nun wählt sie einen anderen Weg und stellt klar, dass die gemeinsame Zeit für sie nicht verblasst ist. "Heute erinnere ich mich laut", heißt es weiter in ihren Worten. Zum Abschluss richtet sie sich noch einmal direkt an den Verstorbenen: "Für dich, Dennis, du fehlst. In Liebe und tiefer Dankbarkeit."

Eva und Dennis waren mehrere Monate ein Paar, bis sie Ende 2024 ihre Trennung bekannt gaben. Im Oktober 2025 starb der Unternehmer plötzlich im Alter von 45 Jahren. An der Bedeutung der gemeinsamen Vergangenheit ändert das Beziehungsaus für die Realitybekanntheit jedoch nichts – im Gegenteil. In ihrem Beitrag betont sie, dass Dennis auch für ihren Sohn ein wichtiger Mensch gewesen sei. "Niemand kann mir nehmen, was wir miteinander erlebt haben, was du für mich und meinen Sohn bedeutet hast und welchen Platz du für immer in unseren Herzen haben wirst", schreibt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. An anderer Stelle ihres Gedenkbeitrags hält sie ebenfalls fest, wie eng Dennis mit ihrer Lebensgeschichte verbunden bleibt: "Du warst ein Teil meines Lebens. Du warst ein Teil unserer Geschichte. Und du wirst immer ein Teil meines Herzens bleiben."

Wie sehr sie die Nachricht damals aus der Bahn geworfen hat, hatte Eva bereits Anfang 2026 geschildert. Gegenüber RTL erzählte sie, wie überraschend die Information bei ihr ankam: "Ich wurde angerufen. Und mir wurde gesagt, dass er eben tot sei." Gerechnet habe sie damit überhaupt nicht – der Tod ihres Ex habe sie "wahnsinnig getroffen", erklärte die Realitybekanntheit damals. In ihrem Gedenkpost richtet die Reality-Darstellerin nun auch einen Wunsch an Dennis: Sie hoffe, dass er "dort oben endlich den Frieden gefunden" habe, nach dem sich seine Seele gesehnt habe. Außerdem wünscht sie sich, dass er über all jene Menschen wacht, die ihn geliebt haben und bis heute lieben. Mit diesen Zeilen beendet Eva ihr monatelanges Schweigen über den Verlust.

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Instagram / evanthiabenetatou Dennis Kessmeyer und Evanthia Benetatou

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Instagram / evanthiabenetatou Dennis Kessmeyer und Evanthia Benetatou

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