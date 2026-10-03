Meghan bleibt wohl nur unter dieser Bedingung in England

Herzogin Meghan (45) soll ihren Verbleib in England an eine klare Bedingung geknüpft haben: Regelmäßige Reisen nach Kalifornien müssen trotz des neuen Familienalltags in Großbritannien weiterhin drin sein. Das berichtet The Telegraph. Seit Ende August lebt die Herzogin den Berichten zufolge gemeinsam mit Prinz Harry (42) und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder auf der Insel. Die vierköpfige Familie soll derzeit in den Cotswolds wohnen. Ein Insider führt Meghans Forderungen vor allem auf ihr ausgeprägtes Heimweh zurück. Demnach fehlen ihr das vertraute Leben in den USA, ihr Freundeskreis und insbesondere ihre Mutter Doria Ragland. Die wiederkehrenden Aufenthalte in Kalifornien hätten aber noch einen weiteren Grund: Auf diese Weise sollen Archie und Lilibet die Verbindung zu ihrer bisherigen Heimat behalten können.

Ganz einig sind sich Meghan und Harry in dieser Frage offenbar noch nicht. Der Prinz möchte dem Bericht zufolge mindestens bis zum Frühjahr in Großbritannien bleiben, während seine Frau die USA fest in das Familienleben eingebunden wissen will. Ein Insider schilderte gegenüber The Telegraph ihre Gefühlslage: "Meghans Herz ist zurück in Kalifornien, sie möchte die Feiertage dort mit ihrer Mutter verbringen. Sie vermisst ihre Freunde, sie vermisst ihren Alltag und sie vermisst ihre Mutter wirklich sehr. Sie spricht jeden Tag mit Doria, normalerweise mehrmals, aber es ist nicht dasselbe, wie jedes Wochenende mit ihr zu verbringen." Da Archie und Lilibet inzwischen zur Schule gehen, sind spontane und häufige Reisen der Familie zwischen Kalifornien und Großbritannien kaum möglich. Damit steht die Familie vor schwierigen Entscheidungen. Meghan sei bereit, vorerst in England auszuharren – sofern regelmäßige USA-Trips den Aufenthalt erträglicher machen. Thanksgiving am 26. November und auch Weihnachten würde sie gern in Kalifornien verbringen.

Schon zuvor galt der langfristige Lebensmittelpunkt der Sussexes als ungeklärt. Harry soll einen dauerhaften Verbleib in Großbritannien davon abhängig machen, dass seine Familie ausreichenden staatlichen Polizeischutz erhält. Damals stand sogar eine mögliche Rückkehr nach Montecito während der Halbjahresferien im Oktober im Raum. Meghan und Harry haben bislang keine konkreten Abreisepläne bestätigt. Zuletzt erhielt die Sicherheitsfrage zusätzliche Aufmerksamkeit: Vor der neuen Schule von Archie und Lilibet sollen zwei mutmaßlich international tätige Paparazzi gesichtet worden sein. Das Paar reagierte deutlich und bezeichnete das Verhalten der Männer als außerordentlich rücksichtslos. Zudem warfen die beiden ihnen einen inakzeptablen Eingriff in die Privatsphäre ihrer Familie vor.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern