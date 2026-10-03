Neue Fotos: Fans feiern Jimi Blue und Diana als "Traumpaar"

Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Diana Emmer lassen ihre Follower derzeit reichlich rätseln – und zwar mit neuen gemeinsamen Aufnahmen, die für jede Menge Herzchenaugen sorgen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin teilte auf Instagram eine Schwarz-Weiß-Fotoreihe aus einem gemeinsamen Shooting. Auf einem der Bilder umarmen sich die beiden besonders innig: Der Schauspieler legt seine Arme um ihre Hüfte, während das Model ihn um den Hals fasst. Dabei sieht Jimi Diana mit einem breiten Lächeln an. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, haben sie bislang allerdings nicht öffentlich bestätigt. Die Community hat ihr Urteil aber längst gefällt. "Ihr seid ein Traumpaar. Alles Gute und Liebe", schreibt ein Fan in die Kommentarspalte. Ein anderer wünscht dem Schauspieler: "Hoffe, sie tut dir gut." Dazu häufen sich Reaktionen wie "So schön." und "Ihr seht so guuuut zusammen aus. Alles Liebe euch."

Zu den Aufnahmen wählte Diana ein nachdenkliches Zitat des Schriftstellers Fjodor Dostojewski: "Das Geheimnis der menschlichen Existenz liegt nicht darin, einfach nur am Leben zu bleiben, sondern etwas zu finden, wofür es sich zu leben lohnt." Außerdem bedankt sich das Model bei allen, die bei den Aufnahmen mitgewirkt haben: "Danke an alle, die dieses Shooting zum Leben erweckt haben", schreibt sie auf Instagram. Jimi selbst scheint von dem Ergebnis ebenfalls angetan zu sein. Der Schauspieler teilt Dianas Beitrag auf seinem eigenen Profil und hinterlässt darunter ein Emoji mit verliebtem Gesicht und Herzen sowie ein Bizeps-Emoji. Eine konkrete Erklärung dazu, was zwischen Jimi und Diana läuft, lieferten jedoch weder der Schauspieler noch das Model.

Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Tagen, dass sich die beiden gemeinsam im Netz präsentieren. Nur wenige Tage zuvor war Diana in Jimis Instagram-Story aufgetaucht. Darin posierten die zwei Seite an Seite in Tracht. Während der Musiker direkt in die Kamera blickte, zeigte sich seine Begleitung mit einem Kussmund. Auch bei diesem gemeinsamen Auftritt verrieten sie nicht, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Somit blieb offen, ob sie romantisch miteinander verbunden sind oder lediglich gemeinsam Zeit verbringen. Die neue Schwarz-Weiß-Serie reiht sich nun in diese jüngsten Social-Media-Auftritte ein.

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer, April 2026