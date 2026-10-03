So kämpfte sich Stifler-Star Seann William Scott nach oben

Seann William Scott (50) feiert am Tag der Deutschen Einheit seinen 50. Geburtstag – ein guter Anlass, um auf einen Karriereweg zurückzublicken, der alles andere als geradlinig verlief. 1999 gelang dem damals 22-Jährigen mit der Rolle des Steve Stifler in American Pie praktisch über Nacht der Durchbruch. Die Teenie-Komödie spielte weltweit rund 235 Millionen Dollar (206.957.287 Euro) ein. Für den damaligen Newcomer fiel die finanzielle Beteiligung daran jedoch äußerst gering aus. Er erhielt lediglich eine Gage von 8.000 Dollar (7.045 Euro). Von dem Geld leistete er sich einen gebrauchten Thunderbird für etwa 5.000 oder 6.000 Dollar. Der vermeintliche Wohlstand hielt nicht lange: Anschließend musste er sich einen Nebenjob angeln, um über die Runden zu kommen. In der "Rich Eisen Show" erinnerte sich der Schauspieler an diese Zeit: "Ich weiß nicht, was mit den anderen 2.000 Dollar passiert ist, denn am Ende musste ich im Zoo von L.A. als Churro-Verkäufer arbeiten, also waren es vielleicht sogar weniger als 8.000 Dollar."

Auch schon vor "American Pie" musste Seann einige Rückschläge hinnehmen. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1996 verließ er Cottage Grove im US-Bundesstaat Minnesota und ging nach Los Angeles. Dort hielt er sich zunächst mit unterschiedlichen Jobs über Wasser und hatte lediglich kleinere Fernsehrollen. Besonders kurios verlief ein Vorsprechen für Baywatch: Weil er kein eigenes Auto besaß, fuhr er mit öffentlichen Verkehrsmitteln in eine ihm unbekannte Gegend – und wurde unterwegs ausgeraubt. Die Täter nahmen ihm Geld, Hemd und Schuhe ab. Trotz der widrigen Umstände schaffte er es noch rechtzeitig zum Casting, vorsprechen durfte er dort aber nicht. Gegenüber Daily Blast erklärte er trocken: "Ich glaube, sie haben meinen Körper gesehen und wussten, dass ich die Rolle sowieso nicht bekommen würde." Nach dem Erfolg der Kultkomödie kehrte er noch dreimal als Stifler zurück. Für den bislang letzten Film der Hauptreihe, "American Pie: Das Klassentreffen", soll seine Gage schließlich bei fünf Millionen Dollar (4.403.346 Euro) gelegen haben.

Stifler blieb die prägendste Figur in Seanns Laufbahn. Der Partykönig und Unruhestifter machte ihn zu einem festen Bestandteil des Comedy-Genres. Es folgten Filme wie "Road Trip" und "Ey Mann, wo is' mein Auto?", später stand er für "Welcome to the Jungle" auch neben Dwayne Johnson (54) vor der Kamera. Der Schauspieler sieht die bis heute enge Verbindung zwischen ihm und seiner Paraderolle keineswegs als Belastung, sondern als glückliche Fügung. Ursprünglich habe er lediglich davon geträumt, überhaupt in Filmen auftreten zu können. Mit einer Rolle, die allen im Gedächtnis bleibt, habe er dagegen nie gerechnet, resümierte der Schauspieler. Gegenüber EW sagte er: "Das war die lustigste Rolle, die man in einer Komödie überhaupt spielen kann - warum sollte mich das jemals nerven? Ohne diesen Film und diese Rolle wäre ich nicht hier, hätte keine Karriere, also liebe ich sie." Einer weiteren Rückkehr wäre er nicht abgeneigt: "Ich fände es lustig, Stifler in seinen Vierzigern zu sehen, einfach nur als Versager."

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Getty Images Seann William Scott im Januar 2023

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United Archives GmbH Die Stars von "American Pie"

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Getty Images Seann William Scott, Schauspieler