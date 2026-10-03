Axel Schulz bei Promi-BB 2026: So tickt die Boxlegende

Axel Schulz (57) wagt sich auf völlig unbekanntes Terrain: In wenigen Tagen zieht der ehemalige Profiboxer gemeinsam mit weiteren Prominenten in die 14. Staffel von Promi Big Brother ein. Für den gebürtigen Brandenburger ist es der erste Auftritt in einem großen Realityformat – über Jahrzehnte hinweg kannte das Publikum ihn vor allem aus dem Boxring und der Sportberichterstattung. Nun präsentiert sich der Sportler von einer ganz anderen Seite und lässt die Zuschauer an seinem Alltag im TV-Container teilhaben. Dabei gilt Axel als offen, unverblümt, selbstironisch, gesellig und konfliktvermeidend. Auf ein gewohntes Detail muss er dabei allerdings nicht verzichten: Seine charakteristische Kappe, die über die Jahre zu seinem Markenzeichen geworden ist, darf er auch in der Show tragen. Das habe er mit dem Sender ausgehandelt, wie er gegenüber dpa erklärte. So bleibt dem Boxer zumindest ein Stück Vertrautes, während er sich ansonsten auf ungewohntes Terrain einlässt – mit Kameras rund um die Uhr, Mitbewohnern auf engem Raum und den Aufgaben des großen Bruders.

Promiflash schaut auf seine Anfänge zurück: Geboren wurde Axel am 9. November 1968 in Bad Saarow. Seine sportliche Karriere begann er als Amateur und konnte dort bereits erste große Erfolge feiern: 1989 gewann er Bronze bei der Weltmeisterschaft und holte zudem Silber bei der Europameisterschaft. International bekannt wurde er schließlich 1995 durch seinen legendären WM-Kampf gegen George Foreman (†76). Der Deutsche musste sich damals knapp nach Punkten geschlagen geben, die Entscheidung der Punktrichter sorgte jedoch für heftige Diskussionen und beschäftigte die Sportwelt noch lange. Noch im selben Jahr erhielt er eine weitere Chance und trat gegen François Botha um den IBF-Weltmeistertitel an. Auch dieses Duell entschied sein Gegner knapp für sich, bevor es aufgrund eines positiven Dopingtests in "No Contest" geändert wurde. 1999 beendete der Boxer schließlich seine Profikarriere. Ganz vom Sport verabschieden konnte er sich jedoch nicht: 2006 kehrte er für einen einzelnen Kampf noch einmal in den Ring zurück.

Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Axel in der Öffentlichkeit präsent. Unter anderem war der Sportler als TV-Experte für DSF (heute SPORT1), Sky, Sat.1 und den MDR tätig – und baute sich zudem ein Standbein als Unternehmer auf. Trotz seiner langjährigen Medienpräsenz betritt er mit "Promi Big Brother" nun persönliches Neuland, denn ein Realityformat dieser Größenordnung hat er bislang noch nicht ausprobiert. Privat war Axel seit 2006 mit Patricia Schulz verheiratet. Im Juli 2021 gab das Paar nach 15 Jahren Ehe seine Trennung bekannt; gemeinsam haben die beiden zwei Töchter. Öffentlich ist Axel Schulz derzeit nicht als vergeben bekannt. Die 14. Staffel bringt außerdem eine Neuerung mit sich: Sie steht unter einem neuen Motto, denn die prominenten Bewohner ziehen dieses Mal in den Garten des großen Bruders ein. Welche Herausforderungen dort auf die Boxlegende und seine Mitstreiter warten, dürfte sich im Laufe der Staffel zeigen.

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026

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Imago Axel Schulz, 1997

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026