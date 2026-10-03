"Hochzeit auf den ersten Blick"-Lina & Daniel sind getrennt

Diese Nachricht dürfte viele Fans kalt erwischen: Lina und Daniel, die sich 2025 bei Hochzeit auf den ersten Blick lieben gelernt hatten, sind kein Paar mehr. Das Liebes-Aus machten die beiden mit einem gemeinsamen Statement auf Instagram öffentlich – und das nur wenige Monate, nachdem sie Anfang des Jahres zusammengezogen waren. Leicht gefallen ist ihnen der Schritt offenbar nicht. "Nach vielen Gesprächen und schweren Entscheidungen haben wir uns dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen", heißt es in der Mitteilung, die beide gemeinsam verfassten. Zugleich wandten sich die beiden mit einer deutlichen Bitte an ihre Community: Ihre Entscheidung solle respektiert werden, ohne dabei einen von ihnen für das Ende der Beziehung verantwortlich zu machen. Zu den genauen Gründen der Trennung wollen sich die beiden Realitystars vorerst nicht weiter äußern.

Trotz des Schlussstrichs blicken Lina und Daniel in ihrem Beitrag dankbar auf die vergangenen Monate zurück. "Was als großes Abenteuer begann, hat uns viele wunderschöne Momente, besondere Erinnerungen und vor allem eine gemeinsame Geschichte geschenkt, die wir für immer in unseren Herzen tragen werden", schreiben die beiden. Konkrete Gründe für die Trennung nennen sie nicht. Stattdessen betonen sie, wie wichtig ihnen ein respektvoller Umgang miteinander und mit der aktuellen Situation ist: "Wir bitten euch, unsere Entscheidung zu respektieren und keinem von uns die Schuld für die Trennung zu geben." Zum Schluss wenden sich die zwei noch einmal direkt an ihre Follower, die ihre Beziehung von Anfang an mitverfolgt haben: "Danke für all eure Liebe, eure Unterstützung und dafür, dass ihr uns auf unserem Weg begleitet habt." Unterschrieben ist das Statement von beiden mit ihren Vornamen.

Noch vor gerade einmal vier Monaten klang bei Lina und Daniel alles nach ganz großer Liebe. Zum ersten Hochzeitstag reisten die beiden nach Dänemark, und Daniel ließ seine Follower damals mit einem emotionalen Instagram-Post daran teilhaben. "Heute vor einem Jahr haben wir Ja gesagt", schrieb er. Und legte direkt nach: "Heute vor einem Jahr habe ich einen wundervollen Menschen kennengelernt." Für Lina hatte er nach eigenen Worten sogar frühmorgens dekoriert. "Heute war ich ausnahmsweise vor Lina wach und habe ein paar Kleinigkeiten dekoriert und vorbereitet. Sie hat sich sehr darüber gefreut", schrieb Daniel. Auch für den restlichen Tag hatten die beiden damals offenbar große Pläne. "Wir machen uns heute einen tollen ersten Hochzeitstag in Dänemark", kündigte Daniel an. In dem Beitrag teilte Daniel persönliche Einblicke in ihren Hochzeitstag. Umso überraschender kommt jetzt die Trennung, nur wenige Monate nach diesen Liebeszeilen aus dem Urlaub.

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Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

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Instagram / daniel_hadeb Lina und Daniel von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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Instagram / lina_hadeb Lina und Daniel von "Hochzeit auf den ersten Blick" sagen "Ja" zum Zusammenziehen

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