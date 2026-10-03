Bruce Willis erleichterte John Goodman den Hollywood-Start

Bei der Premiere seines neuen Films "Digger" in Los Angeles hat John Goodman (74) über seinen langjährigen Freund Bruce Willis (71) gesprochen. Im Gespräch mit People erinnerte sich der Schauspieler an die gemeinsame Zeit zu Beginn ihrer Karrieren und daran, wie Willis ihn damals unterstützte. "Er hat sich um mich gekümmert ... Ich liebe ihn so sehr", sagte John über seinen Freund. Die beiden kennen sich seit 1979 und sie verbindet eine Freundschaft, die seit fast fünf Jahrzehnten besteht. Allerdings haben sich die Schauspieler seit Längerem nicht mehr gesehen. John erklärte, dass dies vor allem daran liege, dass er nicht in Los Angeles lebe. Bruce hatte sich 2022 nach der Diagnose einer Aphasie aus der Schauspielerei zurückgezogen. 2023 machte seine Familie öffentlich, dass bei ihm zudem eine frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war.

Besonders gut erinnert sich John an einen Moment aus den frühen Jahren ihrer Freundschaft. Als Bruce seine Rolle in der 80er-Jahre-Serie "Das Model und der Schnüffler" bekam, soll er vor Freude über ein Geländer in der Bar gesprungen sein, in der er zuvor gearbeitet hatte und die die beiden regelmäßig besuchten. Dabei habe er womöglich Johns Schulter verletzt. Über ihren Beruf hätten die beiden ohnehin ständig gesprochen, sowohl während der Arbeit als auch in ihrer Freizeit. John sei schnell aufgefallen, wie ernst Bruce seine Schauspielkarriere nahm. Er selbst begann etwa ein bis zwei Jahre nach Bruce in Los Angeles zu arbeiten. Zwar hatte John später einen Gastauftritt in "Das Model und der Schnüffler", gemeinsam vor der Kamera standen sie dort jedoch nicht. Erst für die Actionkomödie "Once Upon a Time in Venice" aus dem Jahr 2017 drehten die beiden zusammen. John habe die Rolle damals vor allem angenommen, um endlich mit Bruce arbeiten zu können.

Wie gut die Freundschaft auch nach Jahrzehnten noch funktionierte, erzählte John 2017 im Gespräch mit CBS. "Wir haben sofort wieder zueinandergefunden. Wir sind einfach direkt eingestiegen, und es war sehr entspannt – und genau das war, glaube ich, schon die halbe Miete", erinnerte sich der Schauspieler an die erste gemeinsame Arbeit mit Bruce. Bei der Premiere von "Digger" in Los Angeles wurde John zudem von seiner Ehefrau Anna Beth Goodman begleitet. Das Paar ist seit 1989 verheiratet und tritt nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Umso mehr fiel ihr gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich auf. Auch Johns veränderte Erscheinung sorgte für Aufmerksamkeit: Der Schauspieler präsentierte sich deutlich schlanker und soll im Laufe der Jahre rund 90 Kilogramm abgenommen haben.

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Getty Images John Goodman bei der Premiere von "Digger" in Los Angeles, September 2026

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Getty Images John Goodman im Juni 2023

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016