"The Bold Type"-Star Katie Stevens ist erneut Mama geworden

Katie Stevens (33) und Paul DiGiovanni haben ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Die beiden sind erneut Eltern geworden und durften einen kleinen Jungen in ihrer Familie willkommen heißen. Am 2. Oktober 2026 teilten die Schauspielerin und der Gitarrist der Band Boys Like Girls einen gemeinsamen Beitrag auf Instagram, in dem sie erste Aufnahmen ihres Nachwuchses zeigten. Zuvor hatten sie die komplette Schwangerschaft neun Monate lang für sich behalten – öffentlich gab es keinerlei Hinweise darauf. "Überraschung. Es waren verrückte neun Monate, in denen wir es für uns behalten haben, aber wir sind so dankbar für unseren kleinen Jungen", schrieben die frischgebackenen Zweifach-Eltern zu den Schnappschüssen. Auf den Bildern ist auch die dreijährige Tochter Rome zu sehen, die ihren kleinen Bruder liebevoll in Empfang nimmt. Damit ist die kleine Familie nun zu viert.

Die Fotoreihe gewährt einen intimen Blick auf die ersten gemeinsamen Momente. Auf einer Aufnahme halten Katie und Paul ihren neugeborenen Sohn eng an sich, während die The Bold Type-Darstellerin lächelnd in die Kamera schaut. Ein weiteres Foto zeigt die kleinen Füße der beiden Geschwister nebeneinander und vermittelt einen ersten Eindruck von der Begegnung zwischen Rome und ihrem kleinen Bruder. Den Abschluss der Bilderreihe bildet eine Schwarz-Weiß-Aufnahme auf dem Sofa: Während der Musiker seine Tochter über den Kopf hebt, kümmert sich die Schauspielerin um das Baby. Einige Details ließen die beiden in ihrem Beitrag allerdings offen. Weder den Namen ihres Sohnes noch das genaue Geburtsdatum gaben sie bislang preis. Auch zum Verlauf der Schwangerschaft äußerten sie sich nicht weiter.

Katie und Paul sind seit 2019 verheiratet. Am 23. Februar 2023 wurden sie erstmals Eltern: Ihre Tochter Rome kam zur Welt. Die Schwangerschaft hatte die Schauspielerin bereits einige Monate zuvor öffentlich gemacht. Nach der Geburt ihrer Tochter sprach sie offen über ihre postpartale Depression und darüber, dass sie sich in ihrer neuen Rolle als Mutter zeitweise selbst nicht wiedererkannt habe. In einer Instagram-Story schilderte sie im August 2023 die schwierige Zeit: "Ich hatte viele Nächte, in denen ich Panikattacken und schlaflose Nächte deswegen hatte, und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich einen wunderbaren Partner sowie eine wunderbare Familie und Freunde habe, die sich wirklich um mich geschart und mir da durchgeholfen haben." Gleichzeitig bezeichnete die Musikerfrau ihre Mutterschaft als eine der besten Aufgaben ihres Lebens. Tochter Rome stehe für sie seither vor allem anderen.

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Getty Images Paul DiGiovanni und Katie Stevens bei den 57. CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville

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Instagram / thekatiestevens Katie Stevens, Juli 2026

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Getty Images Paul Digiovanni und Katie Stevens, November 2022

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