36 Jahre Wartezeit: Dieser Film wird erneut verschoben

Die kleinen Monster aus der Kultfilmreihe "Gremlins" kehren auf die große Kinoleinwand zurück – allerdings müssen sich Fans noch länger gedulden. Der dritte Teil sollte ursprünglich im November 2027 starten, nun wurde der Kinostart um fast ein Jahr nach hinten verschoben. In Deutschland soll die Fortsetzung erst am 5. Oktober 2028 in den Kinos anlaufen, in den USA startet der Film einen Tag später, am 6. Oktober 2028. Für die Fans der Reihe bedeutet das eine weitere Wartezeit: Seit "Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster" aus dem Jahr 1990 sind bereits 36 Jahre vergangen. Bis zum tatsächlichen Kinostart werden es sogar 38 Jahre sein, wie t-online berichtet. Ein erster Teaser wurde bereits veröffentlicht. Warum der Termin erneut verschoben wurde, ist bislang nicht bekannt.

Hinter der Kamera steht ein Mann, der die Reihe von Beginn an begleitet hat: Chris Columbus (68) führt Regie. Er schrieb bereits das Drehbuch zum Original von 1984 und kehrt damit zu dem Stoff zurück, mit dem seine Hollywoodkarriere einst Fahrt aufnahm. Das Skript für den dritten Teil stammt allerdings von Hannah Marks. Es basiert auf einem ersten Entwurf, den Chris gemeinsam mit Zach Lipovsky (42) und Adam Stein verfasste. Auch ein weiterer prominenter Name ist wieder mit an Bord: Steven Spielberg (79), der bereits an den früheren Filmen beteiligt war, fungiert erneut als ausführender Produzent. Warner Bros. Discovery kündigte die Fortsetzung offiziell bereits 2025 im Rahmen einer Investorenkonferenz an. Die wichtigsten Details halten die Verantwortlichen bislang jedoch unter Verschluss. Weder der offizielle Titel noch die Handlung oder die Besetzung wurden bisher bekannt gegeben.

Im ersten Film bekommt Billy, gespielt von Zach Galligan, einen niedlichen Mogwai geschenkt. Für das kleine Wesen gelten drei strikte Regeln: Es darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, muss von hellem Licht ferngehalten werden und darf nach Mitternacht nichts mehr fressen. Als schließlich alle drei Regeln gebrochen werden, entstehen weitere Mogwais, die sich in bösartige Gremlins verwandeln. Die Kreaturen stürzen Billys Heimatstadt mitten in der Weihnachtszeit ins Chaos. Der von Joe Dante inszenierte Auftakt entwickelte sich 1984 zum Überraschungserfolg: Bei Produktionskosten von etwa 9,6 Millionen Euro spielte der Film weltweit etwa 144 Millionen Euro ein. Die Fortsetzung "Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster" konnte daran 1990 allerdings nicht anknüpfen. Sie kam weltweit auf ein Einspielergebnis von rund 36 Millionen Euro und blieb damit deutlich hinter dem ersten Teil zurück.

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Imago Gizmo aus "Gremlins – Kleine Monster", 1984

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Getty Images Chris Columbus, 2022

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Getty Images Steven Spielberg