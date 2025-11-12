Endlich bestätigt: "Gremlins 3" hat grünes Licht bekommen

Die kleinen Monster sind zurück! Der Fantasy-Film "Gremlins – Kleine Monster" genießt unter Liebhabern Kultstatus. Für viele gehört der Film von 1984 vor allem zur Weihnachtszeit dazu. Einen Nachfolger gab es schon, auf Teil drei mussten Fans lange warten. Doch jetzt ist es endlich so weit. Einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge haben die kreativen Köpfe der Produktionsfirma Warner Bros. beschlossen, dass "Gremlins 3" in Produktion gehen wird. Was viele Fans sicher besonders freuen wird: Steven Spielberg (78) kehrt als Produzent zurück, Chris Columbus (67), der den ersten Teil schrieb, ist als Regisseur an Bord. Zur Besetzung gibt es offenbar noch keine offiziellen Angaben. Dafür bestätigte Warner-Bros.-Chef David Zaslav aber schon ein Premieren-Datum: "Gremlins 3" soll am 19. November 2027 in den USA starten. Standesgemäß findet eine Premiere in Deutschland parallel oder wenige Tage danach statt, doch auch das ist noch nicht offiziell.

Besonders für Chris wird "Gremlins 3" eine besondere Bedeutung haben. Zum einen ist es das erste Mal, dass er in einem von ihm geschaffenen Franchise Regie führen darf. Zum anderen markiert der Film sein Leinwand-Comeback. Zuletzt war der US-Amerikaner hauptsächlich für Netflix und weniger fürs Kino tätig. Für den Streaminggiganten verfasste er unter anderem Filme wie "The Thursday Murder Club" oder Teil eins und zwei von "Christmas Chronicles". Für das Drehbuch wird Chris dieses Mal aber nicht zuständig sein. Das Skript wird von Zach Lipovsky (41) und Adam B. Stein verfasst. Die beiden sind auch die Schreiber hinter "Final Destination 6: Bloodlines" und schafften es mit ihrer Story, das mittlerweile leicht gelangweilte "Final Destination"-Publikum wieder abzuholen.

Wer die "Gremlins"-Reihe nicht kennt, sollte vor allem eines über die Handlung wissen: Die kleinen Monster sind nur unter bestimmten Umständen niedlich anzusehen. Es gibt im Umgang mit ihnen klare Regeln: Sie dürfen nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sein, sie dürfen nicht nass werden und nach Mitternacht nichts mehr fressen. Wird das nicht eingehalten, bricht das Chaos aus. Die wilde Gruselkomödie hat bis heute eine große Fanbase und das sogar in Hollywood. Vor allem Star-Regisseur Quentin Tarantino (62) ist ein großer Fan des zweiten Teils. "Sie machen sich tatsächlich über jeden Aspekt von Chris Columbus' ursprünglicher Prämisse lustig... und es war urkomisch. Der Film wird tatsächlich jedes Mal besser, wenn man ihn sieht", schwärmte der Filmemacher im Podcast "Eli Roth's History of Horror: Uncut".

Imago Gizmo aus "Gremlins – Kleine Monster", 1984

Getty Images Chris Columbus bei der UK-Premiere von "The Thursday Murder Club" in London, August 2025

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur