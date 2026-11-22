Tom Hiddleston (45) und Hayley Atwell (44) feiern mit ihrem gemeinsamen Broadwayauftritt einen großen Publikumserfolg. Ihre Inszenierung von William Shakespeares Komödie "Viel Lärm um nichts" brachte in der Woche bis zum 15. November insgesamt umgerechnet rund 2,14 Millionen Euro ein. Das zeigen die aktuellen Zahlen von The Broadway League, wie Deadline berichtete. Unter der Regie von Jamie Lloyd füllte die Produktion das New Yorker Winter Garden Theatre vollständig. Sämtliche regulären Sitzplätze waren belegt, sodass Fans, die Tom und Hayley dennoch auf der Bühne sehen wollten, nur noch Stehplätze ergattern konnten. Im wöchentlichen Umsatzranking der Broadway-Produktionen landete das Stück damit auf dem dritten Rang. Höhere Einnahmen erzielten im selben Zeitraum lediglich das Erfolgsmusical "Hamilton" und das Schauspiel "Other Desert Cities". Für die beiden Hauptdarsteller erweist sich die Shakespeare-Komödie damit auch wirtschaftlich als großer Erfolg.

An der Spitze der Wochencharts stand "Hamilton" mit Einnahmen von umgerechnet rund 2,55 Millionen Euro. Dahinter folgte "Other Desert Cities", das knapp 2,34 Millionen Euro umsetzte. In dem Stück stehen unter anderem Julia Louis-Dreyfus (65), Ed Harris (75), Allison Janney, Joe Keery (34) und Lily Rabe (44) auf der Bühne. Direkt hinter "Viel Lärm um nichts" reihte sich Billy Crystal (78) mit seiner Soloshow "860" ein. Der Comedian spielte bei acht Vorstellungen umgerechnet rund 1,57 Millionen Euro ein. Damit stellte er einen neuen Rekord für ein Schauspiel am Imperial Theatre auf. Auch insgesamt lief es für den Broadway in dieser Woche richtig gut. Die 39 Produktionen erzielten zusammen Einnahmen von umgerechnet rund 36,75 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von rund zehn Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Auch beim Publikum ging es nach oben: Die Zahl der Besucher stieg um elf Prozent auf 321.358.

Einem internationalen Publikum sind Tom und Hayley vor allem durch ihre Auftritte im Marvel-Universum bekannt. Während Tom dort den Gott Loki verkörpert, ist Hayley als Peggy Carter zu sehen. Mit ihrem Broadway-Erfolg befinden sie sich in prominenter Gesellschaft: In derselben Woche waren auch "Hamilton", "Other Desert Cities", "Inter Alia", "A Few Good Men", "Oh, Mary!" und "School Girls; Or, the African Mean Girls Play" vollständig ausverkauft. Auch die bisherige Bilanz der Broadway-Spielzeit 2026/2027 kann sich sehen lassen. Nach Angaben von The Broadway League wurden seit Saisonbeginn Einnahmen von umgerechnet rund 731 Millionen Euro erzielt. Insgesamt besuchten bislang etwa 6,54 Millionen Menschen die Vorstellungen in den New Yorker Theatern.

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Getty Images Tom Hiddleston und Hayley Atwell bei der Premiere von "Much Ado About Nothing" im Winter Garden Theatre in New York

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Getty Images Tom Hiddleston im Mai 2024

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