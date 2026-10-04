Jim Curtis soll Jennifer Anistons bester Liebhaber sein

Jennifer Aniston (57) soll in der Liebe endlich angekommen sein, zumindest behauptet das ein anonymer Insider gegenüber RadarOnline. Demnach steht Jim Curtis in der Beziehungsrangliste der 57-Jährigen ganz oben: Der Hypnotherapeut denke zuerst an ihre Wünsche und weniger an sich selbst. Selbst gegenüber Brad Pitt (62), ihrem ersten Ehemann, soll das ein Unterschied wie Tag und Nacht sein. Überprüfen lässt sich die Aussage nicht, sie bleibt Klatsch aus zweiter Hand. Dokumentiert ist dagegen, wie Jim selbst über die Beziehung spricht. In der "Jamie Kern Lima Show" erklärte er Ende August, alles laufe "wirklich gut", und er fühle sich "gesegnet", mit einer so liebevollen Frau zusammen zu sein. Laut einem Bericht von Hola wurde aus der Freundschaft der beiden erst nach Monaten des Kennenlernens eine Romanze, was die Verbindung für Vertraute besonders echt wirken lässt.

Platz zwei im angeblichen Ranking der Liebhaber gehört weder Brad noch Jennifers zweitem Ex-Ehemann Justin Theroux (55), sondern Vince Vaughn (56). Auch er habe, so der Insider, stets Jennifers Glück vor sein eigenes gestellt, eine Parallele zu Jim. Die Liebesgeschichte begann 2005 am Set von "Trennung mit Hindernissen", einer Komödie über ein zerbrechendes Paar, kurz nachdem Jennifers Ehe mit Brad beendet war. Wie viel Vince ihr bedeutete, verriet sie damals der Vogue: "Ich nenne Vince meinen Defibrillator. Er hat mich buchstäblich wieder zum Leben erweckt." Zwischenzeitlich kursierten sogar Verlobungsgerüchte, die Jennifer selbst dementierte. Ende 2006 ging das Paar auseinander; Sprecher erklärten, man habe sich einvernehmlich getrennt und bleibe befreundet. Vince selbst nannte seine Ex später in einem Playboy-Interview "großartig", räumte aber ein, die ständige Paparazzi-Aufmerksamkeit nie gemocht zu haben.

Lange bevor Jim ins Blitzlicht rückte, hatte er in der Gesundheitsbranche Karriere gemacht und sich dann als Coach und Hypnotherapeut selbstständig gemacht. Sein Buch "The Stimulati Experience" (2017) erzählt laut Medienberichten, wie er eine lange unerkannte Krankheit überwand; 2024 folgte der Ratgeber "Shift". Mit seiner Ex-Frau Rachel Napolitano hat der heute 50-Jährige einen Sohn namens Aidan. Für das Kennenlernen mit Jennifer sorgten gemeinsame Freunde, wie Jim im Januar in der "Today"-Show verriet. Öffentlich wurde die Romanze im Juli 2025, als Fotografen das Paar in Begleitung von Freund Jason Bateman (57) auf Mallorca ablichteten. Zunächst zeigte Jennifer ihn in einer Sommer-Fotoserie nur von hinten, im November folgte der eindeutige Beweis: Zu Jims 50. Geburtstag teilte sie bei Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden und schrieb dazu "meine Liebe".

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

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Clive Brunskill/Getty Images Jennifer Aniston und Vince Vaughn

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Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis und Jennifer Aniston