Jennifer Aniston packt aus: Bei ihr bekommt sie Haarneid

Auch Jennifer Aniston (57) kennt Haarneid! Seit Jahrzehnten gilt die Schauspielerin mit ihren Frisuren als Vorbild für viele Frauen. Doch auch sie schaut manchmal ein wenig neidisch auf die Mähne einer anderen. In einem Interview mit Elle hat sie nun verraten, wessen Haarpracht sie ganz besonders beeindruckt: die ihrer Freundin und Kollegin Sandra Bullock (62). "Sandy hat das dichteste Haar, das ich in meinem ganzen Leben bei einer Frau über 40 gesehen habe!", schwärmt Jennifer. Woher diese Fülle kommt, kann sich der Friends-Star nicht erklären. Schon bei einem gemeinsamen Gespräch hatte sie Sandra gestanden, dass diese zu den ganz wenigen Frauen in ihrem Leben gehöre, bei denen das volle Haar für sie einfach keinen Sinn ergebe.

Sandra selbst hat für ihre üppige Mähne eine Erklärung parat, die mit ihrer Familie zu tun hat. "Das verdanke ich auch meiner deutschen Großmutter. Ein ganzer Kopf voll dichtem, verrücktem Haar. Diese Gene habe ich geerbt", schilderte die Schauspielerin. Für selbstverständlich hält sie ihr volles Haar aber nicht: Schon zweimal habe sie unter stressbedingtem Haarausfall gelitten. Umso glücklicher sei sie, dass ihre Haare jedes Mal zurückgekommen seien. Einen Teil des Verdienstes schreibt Sandra auch Jennifers Pflegeprodukten zu. In einem gemeinsamen Instagram Reel im August zeigte sie sich vor allem von einem leichten Haaröl begeistert: "Dieses Öl hat mein Haar gebändigt. Es ist fantastisch. Jeder sollte darauf schwören."

Hinter der gegenseitigen Bewunderung steckt auch echter Zusammenhalt. Jennifer bezeichnet Sandra als eine der größten Förderinnen ihrer Haarpflegemarke LolaVie, die sie 2021 ins Leben gerufen hat. Schon von Tag eins an habe Sandra alle Produkte bestellt und mache das bis heute so, erzählt die Schauspielerin. "Ich weiß, dass sie mich liebt, aber Gott weiß, dass sie das nicht tun müsste", gestand Jennifer. Als Rachel Green in der Kultserie "Friends" setzte sie schon früh Frisurentrends: Der berühmte Stufenschnitt ging als "Rachel" in die Geschichte ein und wurde in Friseursalons rund um den Globus nachgefragt.

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Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

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Getty Images Sandra Bullock bei der US-Premiere von "Practical Magic 2" im Directors Village Theatre in Los Angeles, 31. August 2026

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