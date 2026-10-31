Gänsehaut: Die Geisterbegegnungen der Stars sind zum Gruseln

An Halloween darf es ruhig ein bisschen schaurig werden – und einige Stars haben dafür die passenden Geschichten parat und sind überzeugt, schon einmal einem Geist begegnet zu sein. Sting (75) erzählte 2017 in "The Late Late Show" von einer unheimlichen Nacht in seinem englischen Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, das nicht weit von Stonehenge entfernt liegt. Er habe neben seiner Ehefrau Trudie Styler (72) im Bett gelegen, als er in der Zimmerecke eine Frau mit einem Baby entdeckte. Kurz darauf sei die Gestalt einfach verschwunden. "Ich habe vor diesem Erlebnis nie an Geister geglaubt", gab der Musiker in der Show zu. Auch Demi Lovato (34) ist sich sicher, dass es im Elternhaus in Texas spukt. Schon als Kind habe Demi mit einem Mädchen namens Emily gesprochen, das in einem Bilderrahmen zu sehen gewesen sei. Jahre später habe ihre jüngere Schwester von einem Mädchen im Schrank erzählt. Besonders kurios war ein Vorfall mit Demis Onkel. "Mein Onkel sah tatsächlich fern, und plötzlich schwebte dieser Ballon die Treppe hinunter. Welcher Ballon schwebt übrigens nach unten? Und dann biegt er um die Ecke", erinnerte sich Demi 2013 in "The Ellen DeGeneres Show".

Ähnlich gruselig ging es bei Jessica Chastain (49) zu. Während der Dreharbeiten zu "The Huntsman: Winter's War" wohnte die Schauspielerin in London in einem Haus, in dem es angeblich spukte. Als sie eines Nachts gegen 3:30 Uhr heimkam, sei zuerst der Kronleuchter dunkel geworden. Danach seien alle Lichter langsam angegangen. Es folgten ein lautes Geräusch, das an ein Raumschiff erinnerte, ein weißes Licht und schließlich völlige Dunkelheit. "Ich verstehe, dass du hier bist, und ich möchte dich nicht vertreiben. Ich bin nur sehr müde, also lass mich bitte schlafen", habe sie den Geist gebeten, wie sie 2016 in "The Late Late Show" verriet. Danach sei nichts mehr passiert. Jennifer Aniston (57) erzählte 2018 in derselben Sendung, dass sich in ihrem früheren Haus in Los Angeles Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Stereoanlage von selbst eingeschaltet hätten. Bei einer spirituellen Reinigung seien sogar ein Räuchergefäß und ein dicker Aschenbecher zerbrochen. Laut der Spezialistin hasste der Geist Jennifers damalige Mitbewohnerin. Die Schauspielerin zog daraufhin aus, verschwieg ihrer Mitbewohnerin aber den Grund. Ariana Grande (33) schilderte Complex 2013 wiederum einen Ausflug zum Stull Cemetery. Schwefelgeruch, eine Fliege und drei dämonisch wirkende Gesichter auf einem Foto hätten sie erschreckt. Als beim Verschicken angeblich 666 Megabyte angezeigt wurden, löschte Ariana die Aufnahme.

Besonders persönlich wurde es bei Katherine LaNasa. Ihr Ex-Mann Dennis Hopper, von dem sie seit 1992 geschieden war, sei ihr nach seinem Tod im Jahr 2010 immer wieder erschienen. "Der Geist von Dennis Hopper ließ mich sehr lange nicht in Ruhe", erzählte sie vor einigen Monaten dem W Magazine. Katherine vermutete, dass ihre frühere Nähe als Ehepaar dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Erst als sie ihn aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, hätten die Besuche aufgehört. Auf eine ähnliche Methode setzte Courteney Cox (62). In "The Howard Stern Show" verriet sie 2022, wie sie die Erscheinungen verabschiedete: "Danke für euren Besuch letzte Nacht. Das hat Spaß gemacht. Kommt heute Nacht nicht wieder, denn ich muss schlafen." Danach habe sie die Gestalten kein weiteres Mal gesehen, wie Daily Mail berichtet.

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Getty Images Demi Lovato bei der Premiere von Disneys "Camp Rock 3", August 2026

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Getty Images Ariana Grande beim AFI Awards Luncheon im Four Seasons Hotel Los Angeles, 9. Januar 2026

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Imago Jennifer Aniston bei der Emmy-FYC-Veranstaltung zu "The Morning Show" Staffel 4 in Los Angeles