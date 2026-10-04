Mika Abdalla und Josh Heuston zeigen sich erstmals als Paar

Nun ist es offiziell: Mika Abdalla (26) und Josh Heuston haben sich zum ersten Mal gemeinsam bei einem Event als Paar gezeigt. Am Sonntag erschienen die beiden Off Campus-Stars Hand in Hand bei der Valentino-"Antibiblioteca" in Paris. Im Rahmen der dortigen Fashion Week präsentierte das Modehaus seine Damenkollektion für Frühjahr und Sommer 2027 – und die beiden Schauspieler nutzten den Anlass für ihren großen gemeinsamen Auftritt. Vor den wartenden Fotografen wirkten die beiden laut Just Jared ausgesprochen vertraut und ließen sich bei ihrem Pärchendebüt ganz entspannt ablichten. Somit machen Mika und Josh das, worüber schon seit Monaten spekuliert wurde, endlich öffentlich. Bis jetzt hatten sich die zwei nämlich nicht zu den anhaltenden Liebesgerüchten geäußert, die sich um sie rankten. Der gemeinsame Auftritt dürfte nun aber jeden Zweifel ausgeräumt haben.

Bereits im Juni waren die beiden Co-Stars zusammen in Paris gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt lag das Liebesaus von Mika und ihrem damaligen Verlobten Jake Short erst ein paar Wochen zurück. Doch aufmerksame Fans hatten schon zuvor eine mögliche Romanze vermutet: Während der Pressetour der Serie "Off Campus" war ihnen die besondere Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern aufgefallen. Immer wieder wurden Interviewclips und gemeinsame Auftritte der zwei im Netz analysiert. Die Serie, die beide zusammenbrachte, feierte im Mai 2026 Premiere. Inzwischen steht fest, dass es für das Format weitergeht – "Off Campus" wurde um eine zweite Staffel verlängert. Beruflich dürften Mika und Josh also auch künftig zusammenarbeiten.

Vor dieser Beziehung war Mika mit Jake verlobt. Das Ende dieser Partnerschaft wurde einige Monate zuvor offiziell bestätigt. Ein Sprecher der Schauspielerin meldete sich damals gegenüber Us Weekly zu Wort und erklärte: "Aufgrund des jüngsten Interesses an Mikas Privatleben wäre es unangebracht, nicht darauf einzugehen, dass sie und Jake nicht mehr zusammen sind." Weiter hieß es in dem Statement: "Sie unterstützen sich weiterhin gegenseitig, haben nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis und bitten höflich um Privatsphäre und Respekt." Weitere Informationen zur Trennung gab der Sprecher nicht bekannt. Auch Mika und Jake hielten sich mit öffentlichen Erklärungen zurück. Zu ihrer neuen Beziehung mit Josh äußerte sich die Schauspielerin bislang ebenfalls nicht in Worten – der gemeinsame Auftritt bei Valentino sprach jedoch Bände.

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Instagram / jheuston Josh Heuston, Mika Abdalla und Ella Bright, Serienstars

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Getty Images Josh Heuston bei den Amazon Upfronts 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Liane Hentscher/Prime Mika Abdalla in "Off Campus"