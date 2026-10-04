"Shrinking": Scott Foley übernimmt Rolle als neuer Patient

Scott Foley (54) bekommt einen neuen Therapieplatz – und zwar vor der Kamera: Der Schauspieler steigt in der vierten Staffel der Apple-TV-Serie "Shrinking" ein. Laut Deadline übernimmt er dort eine wiederkehrende Rolle. Für den Schauspieler ist es damit der nächste große Serienjob bei einem Streamingdienst. Details zu seiner Figur oder zur Handlung der neuen Folgen wurden bislang nicht veröffentlicht. Klar ist aber, auf wen Scott in der Dramedy treffen wird: Zur festen Besetzung zählen unter anderem Jason Segel (46), Harrison Ford (84) und Jessica Williams. Wann genau die vierte Staffel tatsächlich an den Start geht, bleibt allerdings noch offen.

Im Fokus von "Shrinking" steht Therapeut Jimmy Laird, gespielt von Jason. Nach dem Verlust seiner Frau setzt er sich über berufliche Regeln und ethische Grundsätze hinweg und geht mit seinen Klienten schonungslos offen um – ohne Rücksicht auf Gefühle. Das bleibt nicht ohne Folgen – weder für das Leben seiner Patienten noch für ihn selbst. Abseits von Scott stößt auch Judith Light (77) in einer wiederkehrenden Rolle zum Cast der neuen Staffel. Bereits mit dabei waren Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie (46), Lukita Maxwell und Ted McGinley. Zum Cast gehören außerdem Christian Slater (57), Karen Gillan (38), Jeff Daniels (71), Michael J. Fox (65), Candice Bergen, Sherry Cola und Isabella Gomez. Entwickelt wurde die Serie von Bill Lawrence (57), Brett Goldstein (46) und Jason Segel, produziert wird sie für Apple TV von Warner Bros. Television.

Doch abgesehen von der neuen Rolle feiert Scott derzeit ein ganz anderes Comeback: Im Scrubs-Revival schlüpft er erneut in die Rolle des Sean Kelly. Nach ganzen 17 Jahren kehrte er für die zweite Revivalstaffel – insgesamt die elfte der Krankenhausserie – ins Sacred Heart zurück. In den USA starteten die neuen Episoden am 30. September 2026 mit einer Doppelfolge. Dort trifft seine Figur auch wieder auf seine Ex-Freundin Elliot, verkörpert von Sarah Chalke (50). Im weiteren Verlauf sollen zwischen den beiden erneut die Funken sprühen. Zuletzt stand Scott außerdem für "It's Not Like That" und "Will Trent" vor der Kamera. Auch im siebten Teil der Scream-Reihe war er zu sehen.

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Getty Images Scott Foley bei einer Presseveranstaltung im Februar 2019

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Getty Images Jason Segel, Schauspieler

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Imago Sarah Chalke als Dr. Elliot Reid mit Scott Foley als Sean in "Scrubs" – Staffel 3, Episode 20