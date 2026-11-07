Neuer "Scrubs"-Trailer zeigt schweres Schicksal für Dr. Cox

Fans der Kultserie können sich freuen: Der deutsche Trailer zur zweiten Staffel des "Scrubs"-Revivals ist erschienen und macht Lust auf die Rückkehr ins Sacred Heart Hospital. Im Mittelpunkt stehen erneut J.D. (Zach Braff, 51), Turk (Donald Faison, 52) und Elliot (Sarah Chalke, 50). Gemeinsam mit den Assistenzärzten müssen sie sich diesmal einer besonders harten Herausforderung stellen. Ihr langjähriger Mentor Dr. Cox (John C. McGinley, 67) ist schwer erkrankt und bislang zeigt keine Behandlung Wirkung. In den USA läuft die zweite Staffel des Revivals schon seit dem 30. September 2026. Lange müssen sich die deutschen Zuschauer aber nicht mehr gedulden: Die zehnteilige Staffel startet am 25. November bei Disney+. Zum Auftakt veröffentlicht der Streamingdienst direkt zwei Episoden. Anschließend erscheint wöchentlich eine weitere Folge.

Während J.D., Turk und Elliot fieberhaft nach einer wirksamen Behandlung für Dr. Cox suchen, geht der turbulente Klinikalltag im Sacred Heart weiter. Für J.D. steht außerdem ein unangenehmes Wiedersehen mit einem früheren Widersacher bevor. Der Vorschauclip hält aber noch eine weitere Überraschung bereit: Scott Foley (54) kehrt als Sean zurück. Elliots Exfreund ist bereits für einen kurzen Moment im Trailer zu sehen. Welche Rolle er in den neuen Folgen spielt und unter welchen Umständen er erneut auf Elliot trifft, bleibt allerdings noch offen.

Mit dem Revival kehrt die vertraute Originalbesetzung rund um Zach, Donald und Sarah auf die Bildschirme zurück. Die ursprüngliche Serie endete bereits im Jahr 2010. Die besonderen Beziehungen zwischen den Figuren machen einen großen Teil des Charmes von "Scrubs" aus. Dazu zählen insbesondere die enge Freundschaft zwischen J.D. und Turk sowie J.D.s Verbindung zu Elliot. Hinzu kommt das Mentor-Schüler-Verhältnis zwischen J.D. und Dr. Cox, das in der neuen Staffel auf eine harte Probe gestellt wird.

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Getty Images Zach Braff, Donald Faison, John C. McGinley, Sarah Chalke und Judy Reyes bei der "Scrubs"-Premiere in Los Angeles

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Imago Sarah Chalke als Dr. Elliot Reid mit Scott Foley als Sean in "Scrubs" – Staffel 3, Episode 20

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