"Scandal"-Comeback: Die Darsteller hoffen auf ein Reboot

Kerry Washington (49) hat sich offen für ein mögliches Comeback ihrer Erfolgsserie "Scandal" gezeigt. Die Schauspielerin verriet nun gegenüber E! News, dass sie durchaus Interesse daran hätte, ihre ikonische Rolle als Olivia Pope erneut zu verkörpern. Die endgültige Entscheidung liege jedoch nicht bei ihr, sondern bei Serienschöpferin Shonda Rhimes (56). "Ich habe das Gefühl, dass das eine Shonda-Rhimes-Frage ist", erklärte Kerry, scherzte dann aber über ein Internetphänomen: Fans haben Chase Infiniti und Tyriq Withers als die fiktiven Kinder ihrer Figur und der von Tony Goldwyn (65) auserkoren. Im Podcast "Call Her Daddy" stellte die Schauspielerin später allerdings klar, dass es bisher keinerlei Gespräche über ein Reboot gebe.

Auch andere Stars der Serie zeigen sich enthusiastisch bei der Vorstellung einer Rückkehr. Tony Goldwyn, der den Präsidenten spielte, erklärte im September vergangenen Jahres gegenüber Variety: "Wir haben ständig Wiedersehen. Es wäre so lustig. Wir würden eine großartige Zeit haben." Er betonte jedoch ebenfalls, dass Shonda das letzte Wort habe. Scott Foley (53), der einen weiteren Liebhaber von Kerrys Figur verkörperte, sagte im Dezember gegenüber Us Weekly, es bräuchte eine gute Idee von Shonda und Zeit in den vollen Terminkalendern aller Beteiligten. Besonders Kerry sei derzeit überall präsent, unter anderem im neuen "Knives Out"-Sequel. Guillermo Diaz, der den ehemaligen Auftragskiller Huck spielte, kann sich sogar einen "Scandal"-Film vorstellen und verriet im November gegenüber Us Weekly: "Ein paar der anderen Darsteller haben dasselbe ausgedrückt."

"Scandal" lief sieben Staffeln lang und wurde 2018 beendet. Die von Shonda Rhimes erschaffene Serie begleitete die Krisenmanagerin Olivia Pope in Washington D.C., die Politikern dabei half, ihre Konflikte zu bewältigen. Gleichzeitig war Olivia in eine Affäre mit dem Präsidenten verstrickt. Nach dem Ende der Show blieb der Cast eng verbunden und traf sich bei verschiedenen Events immer wieder. Shonda hatte zunächst erklärt, dass "Scandal" nach dem Finale der siebten Staffel endgültig abgeschlossen sei. Allerdings gab die Produzentin im Mai 2023 in einem Interview mit IMDB zu, dass Olivia eine ihrer Lieblingsfiguren ist. "Ich mag diese Figur so sehr, selbst wenn sie schlecht war. Ich mag diese Figur so sehr, sie ist sehr interessant", schwärmte sie und ließ durchblicken, dass sie sich vorstellen könne, die Figur in einer zukünftigen Show zurückzubringen.

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Getty Images Kerry Washington, NAACP Awards 2024

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Getty Images Shonda Rhimes bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Kerry Washington im September 2023