Scott Foley fing vor seinem Antrag bewusst einen Streit an

Ein Heiratsantrag läuft selten nach Plan – bei Scott Foley (53) war das jedoch buchstäblich so gewollt. Der Schauspieler hat jetzt in der "Kelly Clarkson Show" verraten, wie er seiner heutigen Frau, der Schauspielerin Marika Domińczyk, den Antrag gemacht hat. Und der Plan war alles andere als romantisch: Scott fing kurz vor dem Antrag absichtlich einen Streit mit ihr an. Als Streitthema wählte er den Altersunterschied von acht Jahren zwischen den beiden – zu diesem Zeitpunkt lebten sie bereits seit drei oder vier Jahren zusammen und Scott war etwa 33 oder 34 Jahre alt.

"Sie ist temperamentvoll, wenn ich ehrlich bin. Sie ist Polin, was eine Stufe über Texanerin ist, falls ihr das nicht wusstet", scherzte er in der Sendung über seine Frau. Er habe den Ring bereits gehabt und den Antrag geplant, aber kein großes Ereignis daraus machen wollen. Also habe er den Streit bewusst provoziert: "Ich sagte: 'Was machst du mit mir? Warum sind wir zusammen? Was machen wir da?'" Was als schöner Sonntagmorgen begann, entwickelte sich zu einem Tag voller Reibereien. Am Abend sei es dann fast zu einem richtigen Streitgespräch gekommen – und genau in diesem Moment habe er die Gelegenheit genutzt. Während Marika aufstand und gestikulierte, ein Glas Wein in der Hand, ging er auf die Knie. Ihre erste Reaktion? Fassungslosigkeit: "Nicht! Warum... Was? Ist das ernst? Verdammt nochmal!" Er gab zu, dass das "vielleicht nicht der beste Weg ist, eine Ehe zu beginnen" – doch es hat funktioniert.

Seit Juni 2007 sind Scott und Marika verheiratet und haben drei Kinder zusammen: Tochter Malina sowie die Söhne Keller und Konrad. Wie Scott gegenüber dem Magazin People erzählte, hält gegenseitige Verbundenheit ihre Ehe stark: "Meine Lovelanguage ist Kommunikation." Nach fast zwei Jahrzehnten Ehe habe sich eine gewisse Leichtigkeit eingestellt. "Ich glaube, wenn man erst einmal das Jahrzehnt der Ehe überschritten hat, denkt man, man hat es geschafft. Man denkt sich: 'Ich glaube, wir werden für immer zusammen sein.'", so der Schauspieler.

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Getty Images Scott Foley, Schauspieler

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Getty Images Scott Foley und Marika Dominczyk, 2026

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Getty Images Scott Foley, Konrad Foley, Malina Foley, Marika Dominczyk und Keller Foley