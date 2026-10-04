Take That kündigen neues Album und Europatournee an

Take That melden sich mit neuer Musik zurück: Am 20. November erscheint mit "Dreamers" das mittlerweile zehnte Studioalbum von Gary Barlow (55), Mark Owen (54) und Howard Donald (58). Zur Ankündigung veröffentlichte das Trio direkt den gleichnamigen Titelsong. Für eine besondere Überraschung sorgt dabei ein prominenter Gast: Michael Patrick Kelly (48) ist auf der bereits erschienenen Single "Feel My Love" zu hören. Auch die Songs "You're a Superstar" und "Sweet July" werden auf dem Album vertreten sein, wie RTL berichtet. Doch damit nicht genug: Mit der "Dreamers Tour" gehen die Briten auf ihre größte Europatournee seit Jahren. Insgesamt sind 31 Konzerte in 16 Ländern geplant, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Irland und die Niederlande. Den Auftakt macht die Tour am 3. Juni in der Schweiz, bevor sie am 23. Juli in Deutschland endet.

"Dreamers" umfasst insgesamt zwölf Songs. Neben dem gleichnamigen Titeltrack und den bereits veröffentlichten Singles sind laut Female First unter anderem "Wonderkids", "Best Heartbreak", "Higher", "Who Do You Think You Are", "Change of Season", "My Love Is Yours", "Saint" und "Masterpiece" auf der Tracklist zu finden. Zur Entstehung des Albums erklärte die Band in einer Pressemitteilung: "Als wir dieses Album machten, unser zehntes als Band, hatten wir nicht vor, etwas zu schreiben, das unsere gemeinsame Karriere widerspiegelt. Doch in einem Jahr, das für uns bereits so unglaublich war, zeigte sich beim Teilen von Musik und Ideen, dass wir die besten Dinge, die wir als Take That gelernt haben, genommen und in diese Songs gesteckt hatten." Außerdem heißt es: "Wir sind sehr glücklich und stolz auf das, was wir geschaffen haben, und können es kaum erwarten, dass alle es hören." Laut Pressemitteilung dürfen sich die Fans auf ein funkelndes und energiegeladenes Album mit zahlreichen Pophits freuen, das Disco, House und klassischen Pop miteinander verbindet.

Die neue Album- und Tourphase folgt auf ein ereignisreiches Jahr für die Musiker. Ihre selbstbetitelte Dokumentation "Take That" schaffte es an die Spitze der Netflix-Charts, zudem ließen sie ihre aufwendige "The Circus Live"-Show aus dem Jahr 2009 wiederaufleben. Bei 17 Konzerten in Großbritannien und Irland standen die drei Musiker vor insgesamt mehr als 700.000 Fans auf der Bühne. Am 4. Juli ging die Konzertreihe zu Ende. Vor allem für Gary war dieser Abschluss emotional: In einer Videobotschaft auf Instagram sprach der Frontmann anschließend offen darüber, nach dem letzten Auftritt in ein emotionales Tief gefallen zu sein. Nur wenige Monate später beginnt für Gary, Mark und Howard mit "Dreamers" nun das nächste gemeinsame Kapitel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Donald, Mark Owen und Gary Barlow bei der Special Screening von "Take That" in London

Anzeige Anzeige

IMAGO / Ritzau Scanpix Take That, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Barlow beim Special Screening von "Take That" in London, 2026

Anzeige