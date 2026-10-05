Rebecca Ries wettert wegen PBB gegen Kim und Nikola Grey

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) wagen als Ehepaar gemeinsam den Einzug bei Promi Big Brother – doch ihre Teilnahme kommt längst nicht bei allen gut an. Rebecca Ries (31) äußert sich in ihrer Instagram-Story besonders kritisch zu der Verpflichtung der beiden. "Ganz ehrlich, ich finde es unter aller Sau, diesen beiden schon wieder eine Plattform zu geben", stellt der Social-Media-Star klar. Darüber hinaus stellt Rebecca sogar die Echtheit der Beziehung infrage und wirft Kim und Nikola vor, vieles lediglich für Aufmerksamkeit vor laufenden Kameras zu inszenieren. Auch den von Fans verwendeten Spitznamen des Paares wandelt sie kurzerhand ab. "Kimola? Sorry, für mich seid ihr mittlerweile eher Fakemola. Zu viel Inszenierung, zu viele Fragezeichen, zu wenig Glaubwürdigkeit. Aber Hauptsache, die Kameras laufen", wettert sie in ihrer Story.

Doch damit ist Rebeccas Abrechnung noch nicht beendet. Ihrer Ansicht nach bekomme Nikola einen "Maulkorb" verpasst und könne sich zu zahlreichen Themen gar nicht selbst äußern. Dadurch zweifelt sie umso stärker daran, was hinter dem gemeinsamen Auftreten des Ehepaares steckt. "Ich persönlich glaube mittlerweile, dass zwischen den beiden vieles, wenn nicht sogar alles, nur eine Show ist. Für mich wirkt diese Beziehung wie ein einziges Schauspiel", erklärt Rebecca auf Instagram. Auch die vermeintliche Schwangerschaft der beiden zieht sie in Zweifel und wird dabei besonders drastisch: "Und selbst bei der vermeintlichen Schwangerschaft frage ich mich, wer euch beiden eigentlich so in euer Gehirn gesch*ssen hat", schreibt sie. Zusätzlich thematisiert Rebecca eine frühere Zusammenarbeit des Paares mit einem Management. Entgegen dem vermittelten Eindruck sei die Trennung davon nicht von Kim und Nikola ausgegangen. Grundsätzlich stört sie sich daran, dass die beiden trotz ihrer Vorgeschichte immer wieder neue Aufmerksamkeit und öffentliche Plattformen erhalten. Reichweite sei ihrer Ansicht nach schließlich nicht mit einer Auszeichnung gleichzusetzen.

Mit ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" feiern Kim und Nikola nun ihr gemeinsames Realitycomeback – nach Monaten, in denen das Ehepaar immer wieder mit öffentlicher Kritik konfrontiert war. Schon unmittelbar nach der Bekanntgabe ihrer Teilnahme fielen die Reaktionen gemischt aus. Unter einem Instagram-Beitrag zu "Promi Big Brother" kritisierten einige Zuschauer ebenfalls, dass den beiden erneut eine Plattform im Fernsehen geboten werde. Rebecca greift mit ihren Aussagen damit eine Diskussion auf, die bereits seit der Verkündung der Kandidaten läuft. Im Zentrum stehen dabei vor allem der gemeinsame Auftritt von Kim und Nikola vor den Kameras sowie Zweifel, die Kritiker an der Glaubwürdigkeit ihrer Beziehung äußern.

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Collage: RTL / Africa Vumazonke, ProSieben / Sat.1 Collage: Rebecca Ries, Kim Virginia und Nikola Grey

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RTL Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026