Stunden vor seinem Tod: Gypsys Ex Ken (†34) wirkte normal

Nur wenige Stunden vor seinem plötzlichen Tod deutete für seine Schwester offenbar noch nichts darauf hin, was passieren würde. Ken Urker (†34), der Ex-Verlobte von Gypsy Rose Blanchard (35), wurde am 1. Oktober – seinem 34. Geburtstag – tot in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Nun erinnert sich seine Schwester Autumn an eines ihrer letzten Gespräche mit ihm. Dabei habe Ken noch ganz alltägliche Pläne für den nächsten Morgen gehabt. "Er sagte, er würde nach Hause gehen und schlafen und dann morgens zur Arbeit gehen", erzählte sie in einem TikTok-Livestream. Ihr Eindruck von ihrem Bruder sei eindeutig gewesen: "Er war völlig normal."

Gerade deshalb kam sein Tod für Autumn offenbar völlig unerwartet. Im Gespräch habe es für sie kaum etwas gegeben, das auf die Ereignisse wenige Stunden später hingedeutet hätte. Seine letzten Worte an sie waren ebenfalls alles andere als ungewöhnlich. Bevor sie sich verabschiedeten, sagte Ken seiner Schwester noch: "Ich liebe dich." Laut OK! soll er am Mittwochabend zwar emotional gewesen sein, als er eine Kirche besuchte, für den nächsten Tag hatte er aber offenbar ganz normale Pläne. Als Ken am folgenden Morgen nicht bei der Arbeit erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, wuchs die Sorge bei seiner Familie. Schließlich machten sich Angehörige auf den Weg zu seinem Haus in Raceland. Gypsy Rose Blanchards Halbbruder Dylan soll Ken dort regungslos auf seinem Bett entdeckt haben. Gegen 18:15 Uhr trafen Einsatzkräfte ein und stellten seinen Tod fest.

Inzwischen sind weitere Details über den Fundort bekannt geworden. Laut einem Polizeibericht befanden sich in Kens Nähe unter anderem Spritzen sowie ein Löffel mit einer braunen, pulverartigen Substanz. Auch eine Waffe in einem Holster wurde gefunden. Hinweise auf eine Schussverletzung gab es dem Bericht zufolge allerdings nicht. Die Polizei erklärte außerdem, bislang keine Belege für ein Fremdverschulden gefunden zu haben. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Eine offizielle Todesursache steht weiterhin aus. Gypsy Rose äußerte bereits die Vermutung, Ken könne an einer Überdosis gestorben sein. Das wurde von den Behörden bislang nicht bestätigt. Zuletzt hatte sie außerdem erklärt, dass es ihm psychisch nicht gut gegangen sei. Autumns Schilderung seiner letzten Stunden zeichnet zumindest für ihr persönliches Gespräch ein anderes Bild: Für sie wirkte ihr Bruder kurz vor seinem Tod noch so, als würde am nächsten Morgen ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag auf ihn warten.

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Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

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Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard

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