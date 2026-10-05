Justin Bieber besucht Zoo mit Sohn Jack und Familie

Justin Bieber (32) lässt seine Fans derzeit so nah an sein Privatleben heran wie selten zuvor. Auf Instagram teilte der Sänger am Sonntag gleich mehrere Schnappschüsse von einem Zoobesuch, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (29) und dem zweijährigen Sohn Jack Blues unternommen hat. Auf einem der Bilder füttert der Musiker ein junges Känguru aus der Hand – und hält dabei gleichzeitig die Hand seines Sohnes. Jack ist sommerlich gekleidet: Der Kleine trägt grüne Shorts und ein weißes Unterhemd. Auch Mama Hailey kommt den Tieren ganz nah. Gemeinsam mit ihrem Sohn füttert Hailey eine Giraffe, die ihren langen Hals zu den beiden hinunterstreckt. Die Bilder vermitteln einen entspannten Familienausflug durch den Zoo und gewähren einen eher seltenen Einblick in den privaten Alltag des Popstars, wie Daily Mail berichtet.

Rund 286 Millionen Follower zählt Justin auf der Plattform Instagram – und genau diesem riesigen Publikum präsentierte er nun die privaten Momente. Für den Ausflug hatte sich der Kanadier für einen Camouflage-Anglerhut und eine sportliche Sonnenbrille entschieden, während Hailey auf dem Giraffen-Foto mit einer roten Baseballkappe zu sehen ist. Der Beitrag bestand allerdings nicht nur aus Tierbegegnungen: Der "Peaches"-Interpret packte eine ganze Reihe weiterer Eindrücke aus seinem Alltag mit in die Bilderstrecke. Zu den Aufnahmen gehören auch Selfies mit seiner Ehefrau, Bilder von einem gemeinsamen Spaziergang und Eindrücke, die seine Leidenschaft für Eishockey zeigen. So verbindet Justin in seinem Beitrag private Familienmomente mit Einblicken in seine Beziehung und seine persönlichen Interessen. Seinen Sohn Jack Blues zeigt der Sänger weiterhin nur selten und sehr ausgewählt – die Fotos aus dem Zoo zählen zu den wenigen Momenten, in denen der Zweijährige auf seinem Instagram-Profil zu sehen ist.

Justin und Hailey sind seit September 2018 verheiratet. Damals gaben sich die beiden zunächst auf einem Standesamt in New York City das Jawort, bevor später eine große Feier folgte. Jack Blues ist bislang das einzige Kind des Paares. Der kleine Junge feierte am 22. August 2026 seinen zweiten Geburtstag. Dass das Model und der Musiker ihre Zweisamkeit inzwischen auch öffentlich zeigen, bewiesen sie zuletzt mehrfach. Für das erste Cover des WYouth Magazine standen Justin und Hailey eng umschlungen und küssend vor der Kamera. Ergänzt wurde das Shooting durch weitere intime Aufnahmen, von denen einige sogar von den beiden selbst stammen. Damit gewähren sie ihren Fans derzeit ungewöhnlich persönliche Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Dazu reihen sich nun die Fotos aus dem Zoo und zeigen die Familie so privat wie selten zuvor.

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Getty Images Justin Bieber bei der Topps Final Halftime Show im WM-Finale 2026 in East Rutherford

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack füttern ein Känguru-Baby

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber