Ken Urkers (†) Autopsie: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Nach dem überraschenden Tod von Ken Urker (†34) gibt es nun erste Ergebnisse der Ermittlungen – und einen wichtigen Punkt können die Behörden bislang ausschließen: Hinweise auf Fremdeinwirkung wurden nicht gefunden. Der Ex-Verlobte von Gypsy Rose Blanchard (35) und Vater ihrer Tochter Aurora war am Abend seines 34. Geburtstags, dem 1. Oktober 2026, in seinem Haus in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana entdeckt worden. Am Freitagmorgen wurde im Jefferson Parish Forensic Center die Autopsie abgeschlossen. Eine eindeutige Todesursache konnte dabei jedoch noch nicht festgestellt werden, wie TMZ berichtet. Zunächst müssen die toxikologischen Ergebnisse abgewartet werden. Das Lafourche Parish Sheriff's Office erklärte zugleich, dass die bisherigen Ermittlungen keine Anzeichen dafür ergeben haben, dass eine andere Person an Kens Tod beteiligt gewesen sein könnte. Gypsy selbst vermutet eine Überdosis, betonte allerdings, nicht zu wissen, ob diese beabsichtigt gewesen sein könnte. Offiziell bestätigt ist diese Vermutung bislang nicht.

In einem Statement, das TMZ vorliegt, hieß es seitens der Gerichtsmedizin: "Wie Sie alle wissen, wurde heute Morgen eine Autopsie an Herrn Urker durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine definitive Todesursache. Der Fall bleibt bis zum Abschluss der toxikologischen Untersuchungen offen, und weitere Informationen zur Todesursache werden erst verfügbar sein, wenn diese Ergebnisse vorliegen und die Ermittlungen abgeschlossen sind." Aus dem Polizeibericht gehen weitere Details hervor. Demnach fanden die Einsatzkräfte in dem Haus Spritzen, einen Löffel und eine braune, pulverartige Substanz. Auf dem Nachttisch sollen außerdem eine weitere Spritze sowie eine geholsterte Handfeuerwaffe gelegen haben. Gegenüber People erklärte Gypsy zu ihrem Verdacht: "Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder nicht." Ken sei "in letzter Zeit nicht in einer guten psychischen Verfassung" gewesen. Die Todesermittlungen des Sheriff's Office laufen parallel zur Untersuchung der Gerichtsmedizin weiter.

Aufmerksam geworden waren Angehörige, nachdem Ken nicht zur Arbeit erschienen war und auch auf Nachrichten nicht mehr reagiert hatte. Daraufhin veranlassten sie eine Sicherheitsüberprüfung. Die Einsatzkräfte fanden ihn schließlich auf dem Rücken liegend in seinem Haus. Kennengelernt hatten sich Ken und Gypsy im Jahr 2018, während sie noch ihre Haftstrafe verbüßte. Damals waren die beiden für kurze Zeit verlobt. Nach Gypsys Entlassung und der Trennung von ihrem Ehemann Ryan Anderson (38) fanden sie wieder zueinander. Im Dezember 2024 wurden sie schließlich Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Aurora. Wie sehr Kens Tod sie getroffen hat, schilderte Gypsy gegenüber People mit drastischen Worten: Sie habe "geschrien, bis mein Hals brennt".

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Marina Del Rey Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker in Marina Del Rey, Kalifornien, im Oktober 2024

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Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im April 2024

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Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025