Gypsy Rose Blanchard sprach vor Kens Tod über Traumhochzeit

Nur wenige Monate vor dem Tod ihres Partners Ken Urker (†34) hatte Gypsy Rose Blanchard (35) noch konkrete Pläne für ihre gemeinsame Zukunft geschmiedet. Im Mai 2026 sprach sie gegenüber TMZ ausführlich über ihre Vorstellungen von einer Traumhochzeit – von einer schnellen Trauung sollte diese allerdings weit entfernt sein. Stattdessen wünschte sich die Internetbekanntheit ein großes Fest im Kreis ihrer Liebsten, inklusive eines bauschigen Brautkleids. "Ich möchte das bauschige Kleid haben, ich möchte die Familie dabeihaben, denn bei meiner ersten Ehe habe ich im Besucherraum neben der Toilette eines Gefängnisses geheiratet", erklärte sie damals. Wie wichtig ihr eine richtige Hochzeit mit allem Drum und Dran war, fasste sie schließlich in einem einfachen Satz zusammen: "Ich habe meine Hochzeit verdient."

Trotz ihrer klaren Vorstellungen wollten Gypsy und Ken nichts überstürzen. "Ich will keine schnelle Hochzeit. Ich will die große Hochzeit", stellte sie klar. Auch innerhalb ihrer Beziehung habe es keinen Druck gegeben – keiner von beiden habe den anderen zu einer Eheschließung gedrängt. Vielmehr sei die Erwartung von außen gekommen, da das Paar immer wieder nach konkreten Hochzeitsplänen gefragt worden sei. "Es ist irgendwie blöd, denn was ist, wenn wir eines dieser Paare sind, die nicht sofort heiraten wollen? Wir wollen nichts überstürzen", betonte die 35-Jährige damals. Zu der von ihr ersehnten Feier sollte es jedoch nicht mehr kommen. Ken wurde am 1. Oktober 2026 im Alter von 34 Jahren leblos in einer Wohnung im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Die Behörden bestätigten seinen Tod, die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiterhin an.

Kennengelernt hatten sich die beiden auf ungewöhnlichem Weg: Ken war 2017 durch die HBO-Dokumentation "Mommy Dead and Dearest" auf Gypsy aufmerksam geworden und hatte ihr während ihrer Haft einen unterstützenden Brief geschrieben. 2018 machte er ihr einen Heiratsantrag, doch bereits ein Jahr später ging das Paar zunächst getrennte Wege. 2022 heiratete Gypsy hinter Gittern Ryan Anderson (38). Nachdem auch diese Beziehung gescheitert war, fanden Gypsy und Ken wieder zueinander. Im Dezember 2024 kam ihre gemeinsame Tochter Aurora zur Welt. Noch im März 2025 sprach die Autorin über ihre Hoffnung, mit Ken langfristig eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Besonders wichtig waren ihr dabei eine offene Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft, emotionale Schutzmauern innerhalb ihrer Beziehung Schritt für Schritt abzubauen.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

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