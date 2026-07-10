Serien-Star Matthew Rhys bricht 31 Jahre alten Emmy-Rekorrd

Matthew Rhys (51) hat bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen Geschichte geschrieben. Der walisische Schauspieler ist der erste Darsteller seit 31 Jahren, der gleichzeitig Nominierungen in zwei der drei Hauptdarsteller-Kategorien erhält. Er wurde sowohl für "Herausragender Hauptdarsteller in einer Miniserie" für seine Performance in der Netflix-Produktion "The Beast In Me" als auch für "Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedyserie" für seine Rolle in der Apple-TV-Show "Widow's Bay" nominiert, wie das Magazin Hello! berichtet. Die Nominierungen wurden am 8. Juli bei der Television Academy in Los Angeles bekanntgegeben.

Zuletzt hatte John Goodman (74) dieses Kunststück im Jahr 1995 vollbracht, als er gleichzeitig für "Kingfish: A Story of Huey P. Long" in der Kategorie "Herausragender Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm" und für seine Rolle in "Roseanne" als "Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedyserie" nominiert wurde. John konnte damals allerdings in keiner der beiden Kategorien einen Sieg einfahren. Darüber hinaus ist Matthew gemeinsam mit Jason Bateman (57) der erste Schauspieler in der Geschichte der Emmy Awards, der im Laufe seiner Karriere Nominierungen in allen drei Hauptdarsteller-Kategorien – Drama, Comedy und Miniserie – erhalten hat.

Für Matthew ist die Emmy-Bühne kein unbekanntes Terrain. Er wurde bereits mehrfach in der Kategorie "Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie" nominiert – für seine Arbeit in "The Americans" sowie für die Titelrolle in der HBO-Serie "Perry Mason". Für "The Americans" gewann er 2018 schließlich auch den begehrten Preis. Die Nominierungen für die 78. Emmy Awards wurden von den Emmy-Gewinnerinnen Liza Colón-Zayas und Jeff Hiller präsentiert.

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Getty Images Matthew Rhys, Schauspieler

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Getty Images John Goodman im Juni 2023

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Getty Images Jason Bateman, September 2025

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