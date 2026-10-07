Hollywood-Ikone Eva Marie Saint mit 102 Jahren gestorben

Hollywood nimmt Abschied von einer seiner letzten großen Legenden: Eva Marie Saint (†102) ist am 6. Oktober 2026 im Alter von 102 Jahren gestorben. Die Oscar-Preisträgerin ist in ihrem Zuhause in Los Angeles friedlich eingeschlafen. Der Familienvertreter Jeff Sanderson bestätigte die traurige Nachricht gegenüber mehreren Medien. Mit ihr verliert die Filmbranche eine der letzten noch lebenden Ikonen aus der goldenen Ära Hollywoods. Unsterblich machten die Schauspielerin vor allem zwei Rollen: Als Edie Doyle stand sie in "Die Faust im Nacken" an der Seite von Marlon Brando (†80) vor der Kamera. Und als Eve Kendall jagte sie in Alfred Hitchcocks (†80) Thriller "Der unsichtbare Dritte" gemeinsam mit Cary Grant (†82) über die Leinwand. Zurück lässt Eva Marie hinterlässt ihre beiden Kinder Darrell und Laurette sowie mehrere Enkelkinder.

Der Start ihrer Karriere hätte kaum spektakulärer ausfallen können. 1954 gab sie mit "Die Faust im Nacken" ihr Leinwanddebüt – und wurde für die Rolle der Edie Doyle prompt mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Bei der Verleihung war sie bereits im neunten Monat schwanger, nur zwei Tage später kam ihr Sohn Darrell zur Welt. Fünf Jahre danach folgte mit "Der unsichtbare Dritte" einer ihrer bekanntesten Filme. Dabei war sie im Casting zunächst abgelehnt worden, weil sie als zu alt und zu unschuldig galt – Hitchcock setzte ihre Besetzung an der Seite von Cary Grant jedoch durch. "Hitchcock wollte die 'kühle Blonde'. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Mann sagte: 'Hitchcock sieht mich als sexy Spionin!' Und mein Mann antwortete: 'Ich auch!'", erinnerte sie sich gegenüber Remind. Rund 70 Jahre lang arbeitete sie für Film, Fernsehen und Theater und war später in "Winn-Dixie – Mein zotteliger Freund" und "Superman Returns" zu sehen. Ihr letzter Film war 2014 "Winter's Tale". Neben dem Oscar erhielt sie unter anderem auch einen Emmy.

Ihr Privatleben war über Jahrzehnte von einer außergewöhnlich beständigen Liebe geprägt. 1949 lernte sie den Regisseur und Produzenten Jeffrey Hayden kennen, der sie an einer U-Bahn-Station am Rockefeller Center entdeckt und kurzerhand angesprochen hatte. 1951 gaben sich die beiden das Jawort und blieben bis zu seinem Tod im Dezember 2016 ein Paar. Sie wurden Eltern zweier Kinder. Damit trotz ihrer jeweiligen Karrieren genug Zeit für die Familie blieb, achteten die beiden darauf, nie gleichzeitig auswärts zu arbeiten. Solange ihre Kinder klein waren, lehnte die Schauspielerin zudem bewusst Angebote ab und wollte höchstens einen Film pro Jahr drehen – obwohl ihr Agent ihr prophezeite, dass sie so kein Superstar werde. Zu ihrem 100. Geburtstag schilderte sie dem Magazin People ihren Alltag: "Ich fühle mich ganz bestimmt nicht wie 100 Jahre alt. Ich gehe weiterhin an der frischen Luft spazieren, schaue gern Baseball – besonders die Los Angeles Dodgers – und genieße die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Ein gutes Leben."

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Getty Images Eva Marie Saint bei den 90. Academy Awards im Hollywood & Highland Center, 4. März 2018

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Getty Images Bei den 75. Academy Awards in Hollywood: Eva Marie Saint auf dem roten Teppich

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Getty Images Eva Marie Saint in einem klassischen Hollywood-Porträt

Getty Images Eva Marie Saint und Colin Farrell bei der Weltpremiere von "Winter's Tale" im Ziegfeld Theater in New York, 11. Februar 2014

Getty Images Eva Marie Saint bei den Academy Nicholl Fellowships Screenwriting Awards in Beverly Hills, 2019