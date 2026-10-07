TV-Star Jasmin Herren kämpft sich aus 400.000 Euro Schulden

Jasmin Herren (47) zieht sich zunehmend aus dem Rampenlicht zurück. Statt Reality-TV und Ballermann bestimmt inzwischen ein ganz anderer Job ihren Alltag: Seit rund einem Jahr führt die Sängerin im rheinland-pfälzischen Wissen ihr eigenes Kosmetikstudio, in dem sie nach eigenen Angaben sechs Tage die Woche arbeitet. Gegenüber Bild erzählte sie, dass sie dort unter anderem medizinische Fußpflege anbietet und Akne, Hühneraugen sowie Alterserscheinungen behandelt. Mit ihrer neuen Tätigkeit möchte sich die Witwe von Willi Herren (†45) eine langfristig stabilere berufliche und finanzielle Existenz schaffen – und zugleich ihre Privatinsolvenz sowie frühere Schulden in Höhe von 400.000 Euro hinter sich lassen. Angebote für Fernsehformate nimmt Jasmin mittlerweile nur noch gelegentlich an. "Das hier ist meine Existenz. Musik und Fernsehen sind nur noch Hobby", stellte sie gegenüber dem Blatt klar.

Die hohen Schulden waren entstanden, nachdem Jasmin während der Insolvenz ihres Mannes dessen Firma geführt hatte. Willi starb im April 2021 überraschend, drei Jahre später meldete die Sängerin selbst Privatinsolvenz an. Bereits 2025 erließ ihr ein Gericht den Großteil ihrer Verbindlichkeiten. Das Verfahren soll planmäßig 2027 abgeschlossen werden, womit auch die restlichen Schulden getilgt sein sollen. Bis dahin zahlt sich Jasmin nach eigenen Angaben monatlich 1.500 Euro Gehalt aus, von dem noch eine Rate an den Insolvenzverwalter abgeführt wird. Weitere Einnahmen investiert sie in ihren Betrieb und die Gehälter. Für ihren beruflichen Neustart knüpfte sie an ihre Ausbildung zur medizinischen Fachkosmetikerin aus dem Jahr 2003 an, arbeitete zunächst probeweise in einem Salon in Leverkusen und absolvierte zusätzliche Fortbildungen. Mittlerweile hat Jasmin nach eigenen Angaben 394 Kundinnen und Kunden behandelt, sieben Frauen arbeiten größtenteils selbstständig in ihrem Studio. "So frei wie jetzt war ich noch nie", schwärmte sie gegenüber Bild.

Auch privat hat Jasmin im Westerwald ein neues Kapitel begonnen. Bereits vor drei Jahren zog sie ihrem 21 Jahre jüngeren Partner Philipp zuliebe dorthin. Das Paar lebt mietfrei in einer 90 Quadratmeter großen Wohnung mit Garten und Sauna auf dem Grundstück seiner Eltern. Während Philipp studiert, arbeitet er nebenbei als Nachhilfelehrer und kümmert sich laut Jasmin um den Haushalt. Der große Altersunterschied spielt für die Sängerin keine entscheidende Rolle. "Für mich ist er älter als ich, weil er so gut erzogen ist. Es kommt nicht aufs Alter an, sondern auf die Reife", erklärte sie gegenüber Bild. Unterstützung für ihren beruflichen Neustart erhielt Jasmin auch von ihrer Mutter Anna, die die Immobilie für das Kosmetikstudio kaufte. In Zukunft möchte sie ihr Angebot noch um Zahnbleaching und Haarverlängerungen ergänzen. Musikalisch setzt sie inzwischen nicht mehr auf Partyhits, sondern auf gefühlvollen Schlager. Besonders schätzt Jasmin an ihrer neuen Heimat aber die Ruhe: "Hier spricht niemand über meine Vergangenheit oder Reality-TV. Hier bin ich einfach Jasmin."

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Jasmin Herren zu Gast bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty im JW Marriott Berlin, 23.01.2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Jasmin Herren, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Schlagersänger