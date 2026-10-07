Raven-Symoné bereut Brust-OP mit nur 15 Jahren

Bereits mit 15 Jahren ließ sich Raven-Symoné (40) die Brüste verkleinern. Heute, mit 40 Jahren, blickt die Schauspielerin kritisch auf den Eingriff zurück. Im Podcast "Allure Perspectives" erklärte sie, dass sie damals schlicht zu jung für eine solche Entscheidung gewesen sei. Ihre Pubertät war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. "Ja, sie sehen immer noch gut aus, aber es wurde überstürzt gemacht", sagte der spätere Disney-Star in der Sendung. Rückblickend hätte sie sich gewünscht, damals entschiedener gewesen zu sein: "Ich wünschte, ich hätte die Stärke gehabt, Nein zu sagen." Mit mehr Abstand hätte sie den Eingriff erst nach Abschluss der Pubertät vornehmen lassen, wie sie weiter erklärte: "Ich hätte es nach der Pubertät machen lassen sollen." Es ist nicht das erste Mal, dass Raven-Symoné offen über ihre Brustverkleinerung spricht.

Bereits 2023 äußerte sich Raven-Symoné in "The Best Podcast Ever", den sie gemeinsam mit ihrer Ehefrau Miranda Maday moderiert, ausführlich über die damaligen Eingriffe. Noch vor ihrem 18. Geburtstag unterzog sie sich demnach zwei Brustverkleinerungen und einer Fettabsaugung. Die erste Operation sei vor allem auf Drängen ihres Vaters Christopher B. Pearman erfolgt. Für die Fettabsaugung habe sie sich selbst entschieden, nachdem andere sie als dick bezeichnet hätten. Der kombinierte Eingriff im Alter von 15 Jahren hatte für Raven-Symoné jedoch schwere Folgen: Beim Aufwachen aus der Narkose erlitt sie einen Krampfanfall. Außerdem blieben Narben und Narbengewebe zurück, wie sie später im Podcast "Tea Time" erzählte. Nachdem Raven-Symoné wieder zugenommen hatte und ihre Brüste aus Sicht anderer weiterhin zu groß gewesen seien, folgte schließlich eine zweite Brustverkleinerung.

Schon als Kind stand Raven-Symoné vor der Kamera. Mit drei Jahren spielte sie in "The Cosby Show", mit 17 übernahm sie die Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie "That's So Raven", die von 2003 bis 2007 ausgestrahlt wurde. Kommentare zu ihrem Körper begleiteten die Schauspielerin allerdings schon während ihrer Jugend. 2017 erzählte sie People, dass ihr wegen ihres Gewichts sogar eine lange Konzertshow nicht zugetraut worden sei: "Ich weiß nicht, wie sie tanzen kann, wenn sie so dick ist", habe es damals geheißen. Ihre Antwort darauf fiel selbstbewusst aus: "Ich habe es trotzdem gemacht!" Heute hat Raven-Symoné ein deutlich besseres Verhältnis zu ihrem Körper. Während sie sich früher nach eigener Einschätzung nur zu zehn Prozent wohlgefühlt habe, seien es inzwischen 80 Prozent. In der Body-Positivity-Bewegung erkennt sie eine Form der Akzeptanz, die ihr als jungem Mädchen gefehlt habe. Privat ist Raven-Symoné seit 2020 mit Miranda Maday verheiratet. Die beiden hatten sich 2015 in einer Gay-Bar in West Hollywood kennengelernt.

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Getty Images Raven-Symoné beim iHeartRadio Music Festival 2026 in der T-Mobile Arena in Las Vegas

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Getty Images Miranda Pearman-Maday und Raven-Symoné bei den Hollywood Unlocked Impact Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 21. Juni 2024

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Getty Images Raven Symone im März 2023