Tanja Tischewitsch vermutet: Nikola wird ohne Kim auspacken

Tanja Tischewitsch (37) hat eine klare Vorstellung davon, wie sich möglicherweise mehr über Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) herausfinden ließe. In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" fragte Moderator Jochen Bendel (58) sie nach ihrer Einschätzung zu den Kontroversen rund um das Ehepaar und danach, ob diese im weiteren Verlauf der Show noch einmal aufgegriffen werden könnten. Tanja hatte darauf eine eindeutige Antwort: "Wenn man die beiden trennt und Nikola Fragen stellt an Nikola, glaube ich schon, dass er sich verplappert", erklärte der Realitystar. Ihrer Einschätzung nach sei Nikola ziemlich verpeilt – und genau das könnte zum Vorteil werden. Ohne seine Ehefrau an seiner Seite könnte er ihrer Meinung nach womöglich Dinge preisgeben, die das Paar bislang lieber für sich behalten hat.

Mit einem Augenzwinkern führte Tanja ihre Idee anschließend noch weiter aus. "Wir brauchen den alleine, damit wir den ausquetschen können. Wir müssen dem ganz viel Alkohol geben", scherzte sie in der Sendung. Zuvor hatte Jochen selbst eine andere Möglichkeit vorgeschlagen: Das Ehepaar könnte getrennt und Nikola möglicherweise mit Francesca Morgese verkuppelt werden. Tanja glaubte allerdings nicht, dass dieser Plan funktionieren würde. Ihrer Ansicht nach sei Kims Einfluss auf ihren Ehemann dafür zu groß. "Nee, die hat ihn so unter Kontrolle", urteilte sie über die Beziehung der beiden. Wirklich begeistert scheint die ehemalige Miss Germany von dem Paar im Container ohnehin nicht zu sein. "Ich finde die irgendwie langweilig", stellte sie knapp fest.

Für Diskussionen sorgten Kim und Nikola zuletzt insbesondere mit ihren widersprüchlich wirkenden Aussagen rund um ihre Hochzeit. Auf die Frage nach dem genauen Datum ihrer Eheschließung reagierten die beiden sichtlich unsicher und lieferten offenbar keine eindeutige Antwort. Das sorgte sowohl unter ihren Mitbewohnern als auch bei einigen Zuschauern für Misstrauen. Seitdem gibt es Vermutungen, dass das Ehepaar über seine Beziehung oder zumindest deren Hintergründe möglicherweise nicht alles erzählt. Für Tanja wäre deshalb eine getrennte Befragung der beiden der richtige Ansatz. "Ich finde, man sollte die beiden voneinander trennen und getrennt voneinander befragen", schlug sie in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" vor.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, ProSieben / Sat.1 Collage: Tanja Tischewitsch, Kim Virginia und Nikola Grey

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026