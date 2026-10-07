Für diesen Islander ist bei "Love Island VIP" nun Schluss

Bei Love Island VIP wird es für einige Islander plötzlich eng. Mitten am Tag taucht Moderatorin Sylvie Meis (48) in der Villa auf und verkündet, dass zwei neue Männer einziehen. Die Granaten wählen Chiara Bartsch und Marla Slengard für Dates außerhalb der Villa aus. Somit sind die beiden direkt mit den neuen Männern verkuppelt. Für David Schütz und Tim Kühnel (29) hat das ungeahnte Folgen: Beide stehen plötzlich ohne Partnerin da. Doch damit ist die Situation noch nicht geklärt. Die Frauen müssen entscheiden, welcher der beiden Männer die Villa noch am selben Tag verlassen muss.

Die Entscheidung fällt den Frauen sichtlich schwer. Evanthia Benetatou (34) verkündet schließlich das Ergebnis: Tim darf bleiben, für David ist Schluss. Eva begründet die Wahl damit, dass David bereits viele Versuche und Chancen hatte, die Richtige für sich zu finden. Tim und Marla seien aus Sicht der Gruppe dagegen bereits ein gefestigtes Paar. "Und deswegen wollen wir, dass der Tim bleibt. Und David, du musst leider die Villa verlassen", verkündet sie. Tim zeigt sich daraufhin erleichtert: "Für David tut es mir natürlich leid, aber in erster Linie bin ich ja für mich hier."

David war ohne vorherige Reality-TV-Erfahrung in die Villa eingezogen und damit vor seinem Fernsehdebüt noch ein weitgehend unbekanntes Gesicht. Abseits der Datingshow ist der Sportler im Basketball aktiv und spielt beim FC Bayern. Ganz neu war ihm die Realitywelt vor seiner Teilnahme allerdings nicht: Im Gespräch mit dem "Love Island VIP"-Team, das Promiflash exklusiv vorliegt, erklärte er, dass Yasin Mohamed (35) sein Mannschaftskollege beim FC Bayern ist. Eine Verbindung zur Branche hatte David somit bereits, bevor er selbst vor der Kamera stand. Für ihn ist das Abenteuer bei "Love Island VIP" nun trotzdem vorzeitig beendet. Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Sylvie Meis, Evanthia Benetatou, Henna Urrehmann, Celina Köther und Greta Barthel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI David Schütz, "Love Island VIP"-Granate

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"