"Full House"-Candace Cameron Bure begrüßt zweites Enkelkind

Bei Candace Cameron Bure (50) gibt es erneut Grund zur Freude: Ihre Tochter Natasha Bure (28) ist zum ersten Mal Mutter geworden und hat den Full House-Star damit bereits zum zweiten Mal zur Großmutter gemacht. Auf Instagram präsentierte Natasha nun erstmals ihre neugeborene Tochter. In einer Reihe persönlicher Bilder sind unter anderem Polaroidaufnahmen zu sehen, auf denen sie und ihr Ehemann Bradley Steven Perry das Baby liebevoll in den Armen halten. Ein rosafarbener Button auf einem der Fotos enthüllt außerdem den Namen des Mädchens: Winnie Helaine. Die ersten Aufnahmen ihrer Tochter versah Natasha mit einer emotionalen Botschaft: "Du warst es schon immer, meine Winnie." Weitere Einzelheiten zur Geburt haben die frischgebackenen Eltern bislang nicht verraten. Die Bilder geben dafür einen ersten Einblick in die gemeinsamen Momente der kleinen Familie.

Auch Candace ließ es sich nicht nehmen, auf die süßen Babyfotos ihrer Tochter zu reagieren. In den Kommentaren schwärmte die Schauspielerin: "Ich bin verliebt, meine Mädchen." Dass Natasha und Bradley ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, hatten die beiden bereits im Mai bekannt gegeben. Nach eigenen Angaben war Natasha direkt beim ersten Versuch schwanger geworden. Auch sonst ging es in der Beziehung des Paares zuletzt ziemlich schnell: Seit 2024 sind die beiden zusammen, im vergangenen Jahr bat der frühere Disney-Channel-Star um die Hand seiner Freundin an. Im September 2025 gaben sich Natasha und Bradley schließlich im kalifornischen Malibu das Jawort. Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit krönt nun die Geburt von Winnie ihr Familienglück.

Für Candace und ihren Ehemann Valeri Bure (52) ist Winnie bereits das zweite Enkelkind, das sie in diesem Jahr begrüßen durften. Im August waren ihr Sohn Lev Bure und dessen Frau Elliott Eltern des kleinen Bond Leo geworden. Dessen erste Lebenswochen verliefen jedoch schwierig: Bond kam am 4. August zehn Wochen zu früh auf die Welt und brachte bei seiner Geburt nur rund 1,36 Kilogramm auf die Waage. Etwa fünf Wochen lang wurde das Frühchen auf der Neugeborenenintensivstation behandelt. Mittlerweile geht es dem Jungen jedoch gut und er konnte zu seinen Eltern nach Hause. Candace, die sich selbst den Großmutter-Spitznamen "Candy Gram" gegeben hat, hatte bereits während der beiden Schwangerschaften begeistert von ihrem doppelten Enkelglück geschwärmt.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Instagram / natashaperry Natasha Bure, Bradley Steven Perry und Baby Winnie Helaine im Oktober 2026

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Instagram / candacecbure Lev Bure bei seinem Sohn im Krankenhaus