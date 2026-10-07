Alles nur gelogen? Lisha will Kim Virginia auffliegen lassen

Lisha Savage (40) bläst zum Angriff gegen Kim Virginia Grey (31) und bestreitet öffentlich, dass die Realitybekanntheit jemals schwanger war. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram bezog die Influencerin in der Kommentarspalte unmissverständlich Stellung: "Nein, sie war nicht schwanger! Nikola hat mir alles erzählt in einem schwachen Moment! Sat.1 sollte die beiden an einen Lügendetektor anschließen", wetterte Lisha. Zugleich kündigte sie ein baldiges Enthüllungsmanöver an: "Bitte wartet ab! Ich verspreche euch, dass ich diese Woche noch reden darf. Nur nicht jetzt und hier. Ich kläre alles auf!" Handfeste Nachweise für ihre steilen Behauptungen blieb Lisha vorerst schuldig. Auch woran es genau liegt, dass sie erst in einigen Tagen auspacken darf, ließ sie zunächst im Dunkeln.

Ihre angebliche Insiderrolle begründet Lisha mit einem ehemals engen freundschaftlichen Verhältnis zu Kim Virginias Partner Nikola Grey: "Viele vergessen, dass Nikola und ich einen Monat 24/7 in Thailand zusammen waren, wir danach noch lange in Kontakt standen und er wie mein kleiner Bruder war. Egal, was mit Kim war, er hat mich immer angerufen und nach Rat gefragt", schilderte sie in den Kommentaren. Jahrelang habe sie schützend ihre Hand über ihn gehalten und auf eine selbstständige Richtigstellung gehofft: "Ich wollte ihn nie verraten, weil ich ihn echt lieb hatte und habe ihm 20 Chancen gegeben, es aufzuklären. Aber sie hat ihn an den Eiern!" Ihre Breitseite gilt somit primär Kim.

Ausgelöst wurde die neue Debatte durch eine Sequenz bei Promi Big Brother. Im Containergarten konfrontierte Georgina Stumpf ihre Mitbewohnerin direkt mit der Frage, ob sie tatsächlich schwanger gewesen sei. Kim reagierte darauf zurückhaltend und blieb eine eindeutige Antwort schuldig, was den kursierenden Gerüchten über eine Inszenierung sofort neuen Aufwind verlieh. Zur Erinnerung: Kim hatte einst öffentlich geschildert, nach einem Schlag auf den Bauch ihr ungeborenes Baby verloren zu haben. Lishas angekündigtes Statement könnte nun erstmals Einblicke aus dem engsten Vertrautenkreis liefern. Bis dahin bleiben die schweren Anschuldigungen allerdings reine Behauptungen.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Lisha Savage und Kim Virginia Grey

Anzeige Anzeige

ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin