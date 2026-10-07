Nach Klinikaufenthalt ist Königin Margrethe wieder im Dienst

Königin Margrethe (86) kehrt nach ihrer krankheitsbedingten Pause in den royalen Dienst zurück. Am Mittwochabend, dem 7. Oktober, nimmt die ehemalige dänische Monarchin erstmals seit ihrem Klinikaufenthalt Anfang September wieder einen offiziellen Termin wahr. Gemeinsam mit König Frederik, Königin Mary und ihrer Schwester Prinzessin Benedikte (82) besucht sie ein Jubiläumskonzert in der Schlosskirche von Fredensborg. Anlass ist das 300-jährige Bestehen des Gotteshauses. Zuletzt hatte sie sich aus Gesundheitsgründen rar gemacht und mehrere Verpflichtungen absagen müssen. Für die dänischen Royals ist der Abend in Fredensborg damit nicht nur ein historisches Jubiläum, sondern auch ein gemeinsamer Auftritt der engsten Familie.

Noch am Vortag war Königin Margrethe bei der Eröffnung des dänischen Parlaments nicht dabei gewesen. Weshalb sie der traditionsreichen Veranstaltung fernblieb, teilte der Palast nicht mit. Untätig war sie während ihrer Krankschreibung allerdings nicht: Ende September nahm sie im privaten Rahmen einen Ehrenpreis entgegen – anlässlich des 80. Jubiläums der dänischen Zeitschrift Alt for Damerne. Am vergangenen Samstag veröffentlichte das Königshaus Fotos der Übergabe. Chefredakteurin Heidi Frederikke Sigdal hatte Ausgaben aus acht Jahrzehnten im Gepäck, in denen Margrethe ausgiebig blätterte – quasi eine Zeitreise auf dem Sofa. Die offizielle Ehrung fand später in der Oper in Kopenhagen statt.

Anfang September wurde Königin Margrethe nach einem Unwohlsein in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei den anschließenden Untersuchungen stellten die Ärzte eine neue Blutansammlung im Hüftbereich sowie eine leichte Dehydrierung fest. Beides wurde medizinisch behandelt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte die Royal dann auch am 9. September nicht an der Staatsbeisetzung von König Harald in Oslo teilnehmen. Es war bereits ihr zweiter Krankenhausaufenthalt innerhalb weniger Monate. Auch die Parlamentseröffnung und die Königin haben so ihre Geschichte: Schon 2024 musste Margrethe den Termin krankheitsbedingt absagen, nachdem sie auf Schloss Fredensborg gestürzt war.

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Getty Images Königin Margrethe II. winkt auf den Stufen von Schloss Fredensborg, neben ihr Dackel Tilia, anlässlich ihres 86. Geburtstags

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

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Getty Images Königin Margrethe II. begrüßt König Harald V. in Kopenhagen