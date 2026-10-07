"Unter uns"-Star Lars Steinhöfel rechnet mit Lügen ab

Mit unehrlichen Menschen möchte Lars Steinhöfel (40) nichts mehr zu tun haben. Anlässlich einer aktuellen Storyline seiner Serie Unter uns verriet der Schauspieler gegenüber RTL, wie konsequent er mittlerweile handelt, sobald er das Gefühl bekommt, dass jemand nicht ehrlich zu ihm ist. Dabei hört der Serienstar vor allem auf sein Bauchgefühl und zieht im Zweifel schnell die Konsequenzen. "Ich bin jetzt 40, ich habe einfach auch keine Lust mehr auf irgendwelchen Bullshit", stellte Lars klar. Anstatt seine Zeit mit den falschen Personen zu verbringen, zieht er sich lieber zurück: "Dann nehme ich mich mal raus aus dem Gespräch und auch raus aus der Verbindung, die entstanden ist." Dass dadurch möglicherweise der eine oder andere Kontakt verloren geht, stört ihn offenbar nicht. Seine Einstellung brachte er gegenüber dem Sender deutlich auf den Punkt: "Ich bin dann lieber alleine als mit falschen Leuten."

Selbst zu lügen, ist für Lars ebenfalls keine Option – unter anderem deshalb, weil man es ihm nach eigener Einschätzung sofort anmerkt. "Man merkt es mir sofort an, wenn ich lüge", räumte er gegenüber RTL ein. Außerdem sei es ihm schlicht zu mühsam, sich eine erfundene Geschichte zu merken und diese anschließend dauerhaft aufrechtzuerhalten. Anlass für das Gespräch war die aktuelle Handlung bei "Unter uns": Lars' Rolle Easy wird zunehmend misstrauisch gegenüber Joshua, der sich mit seinen Social-Media-Aktionen immer stärker in den Streit rund um die Schillerallee, die U-Bahn-Bauarbeiten und die Goldberg Mall einmischt. Besonders brisant wird die Situation, als Joshua Easys alte Digicam in die Hände bekommt und darauf Nacktfotos von dessen Partner Ringo entdeckt. Für Easy stellt sich damit die Frage, ob er dem Neuen tatsächlich vertrauen kann. Wie sich die Geschichte entwickelt, ließ Lars offen und verriet lediglich: "Es wird spannend. Vor allem die nächsten Monate."

Auch in seinem Liebesleben spielt Vertrauen für Lars eine wichtige Rolle. In einem früheren Gespräch mit RTL erklärte der Schauspieler bereits, dass er seinem Partner durch sein eigenes Verhalten möglichst gar keinen Anlass zur Eifersucht geben möchte. In vergangenen Beziehungen sei diese entspannte Haltung allerdings nicht immer gut angekommen. Einer seiner Ex-Partner habe dadurch das Gefühl gehabt, nicht ausreichend begehrt zu werden. Schließlich sei Langeweile entstanden und die Beziehung daran zerbrochen. Ehrlichkeit und Vertrauen sind Lars somit nicht nur bei Freundschaften wichtig, sondern ebenso in einer Partnerschaft – auf unnötiges Drama kann der Serienstar dabei offenbar gut verzichten.

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Imago Lars Steinhöfel, November 2023

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IMAGO / BOBO Lars Steinhöfel, Schauspieler

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RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel, Schauspieler