Für Prinzessin Sofía (19) bleibt eines der wertvollsten Schmuckkästchen des spanischen Königshauses verschlossen. Die Rede ist von den historischen "joyas de pasar", übersetzt etwa "Schmuckstücke zum Weitergeben". Diese Sammlung ist ausschließlich Königinnen und künftigen Königinnen vorbehalten. Sie wandert innerhalb der königlichen Linie von einer Amtsinhaberin zur nächsten, wie RTL berichtet. Sofías ältere Schwester, Prinzessin Leonor (21), wird als spanische Thronfolgerin also eines Tages über die Juwelen verfügen dürfen. Sofía darf diesen Schmuck aufgrund ihrer nachrangigen Position in der Thronfolge weder künftig tragen noch erben. Das erklärte auch Königshausexpertin María José Gómez Verdú gegenüber dem Magazin Vanidades. Demnach sei der kostbare Schmuck ausschließlich Königinnen und ihren designierten Nachfolgerinnen vorbehalten. Dazu zählen unter anderem die berühmte Fleur-de-Lys-Tiara aus Platin und Diamanten sowie ein wertvoller Diamanthalsreif.

Die strenge Regel zur Weitergabe hat eine lange Geschichte. Wie der spanische Sender RTVE berichtet, geht sie auf Königin Victoria Eugenia zurück. Sie hatte bestimmt, dass die historisch bedeutenden Schmuckstücke stets von einer Königin an die nächste übergehen sollen. Neben der Tiara und dem Halsreif umfasst die Sammlung auch Armbänder, Ohrringe und Perlen. Die prachtvolle Fleur-de-Lys-Tiara schmückte in der Vergangenheit bereits Königin Sofía, die Großmutter der beiden Schwestern. Aktuell stehen die kostbaren Juwelen Königin Letizia (54) zur Verfügung. Nach ihr soll Kronprinzessin Leonor das Recht erhalten, die Schmuckstücke zu tragen. Damit folgt das spanische Königshaus einer Tradition, die genau regelt, welchen Mitgliedern bestimmte Juwelen vorbehalten sind. Für Letizias jüngere Tochter Sofía ist in dieser Rangfolge hingegen kein Platz vorgesehen.

Der unterschiedliche Umgang mit den beiden Schwestern hängt vor allem mit ihren zukünftigen Rollen im Königshaus zusammen. Als älteste Tochter von König Felipe VI. (58) steht Leonor an erster Stelle der Thronfolge. Ihre jüngere Schwester Sofía trägt hingegen den Titel Infantin und muss sich in der Rangfolge hinter ihr einordnen. Auf königlichen Glanz muss sie dennoch nicht verzichten. Sie kann persönliche Schmuckstücke ihrer Mutter Königin Letizia oder ihrer Großmutter Königin Sofía tragen. Denn längst nicht alle Tiaras und Juwelen der Familie zählen zu den "joyas de pasar", wie RTL berichtet. Bislang zeigen sich Leonor und Sofía noch häufig gemeinsam bei offiziellen Terminen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia von Spanien kommt zur Firmung in der Kirche Asunción de Nuestra Señora in Aravaca an

Anzeige Anzeige

Getty Images Spaniens Prinzessin Leonor bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise in Oviedo, Oktober 2026

Anzeige Anzeige