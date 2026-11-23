König Charles III. (78) ist mit seinem jüngeren Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) zwar hart ins Gericht gegangen. Ganz vor die Tür setzen wollte er sein Bruderherz aber offenbar nicht. Das verrät der britische Moderator und Historiker Jonathan Dimbleby, ein langjähriger Freund des Monarchen, jetzt in einem Interview mit The Telegraph. Er sagt, Charles habe sich verpflichtet gefühlt, den ehemaligen Duke of York nicht obdachlos werden zu lassen. Dem König sei es um eine grundlegende Fürsorgepflicht und um die Sicherheit seines Bruders gegangen. Dabei spiele es keine Rolle, wie man die belastenden Hinweise gegen Andrew bewerte. Ein Leben ohne feste Unterkunft wäre für den ehemaligen Duke of York nach Jonathans Einschätzung mit erheblichen Risiken verbunden gewesen. "Ich glaube, Andrew hätte leicht erschossen werden können. Er hätte verprügelt werden können, wenn er da draußen auf der Straße gewesen wäre", erklärte der Vertraute des Königs gegenüber der britischen Zeitung.

Jonathan war sich nach eigener Aussage sicher, dass Charles hin- und hergerissen war. "Ich war mir ziemlich sicher, da ich [den König] kenne, dass er gewollt hätte, dass Wahrheit und Gerechtigkeit die Oberhand behalten. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass er sich verpflichtet gefühlt hätte, Andrew nicht auf der Straße zurückzulassen", sagte er im Telegraph. Der Monarch habe sich verantwortlich gefühlt, auch wenn Andrew möglicherweise schuldig sei: "Ich glaube wirklich, dass [der König] eine Fürsorgepflicht empfand, ganz gleich, was wir über die Wahrscheinlichkeit denken mögen, dass Andrew schuldig ist, und es gibt einige ziemlich vernichtende Beweise gegen ihn." Im Zuge des Skandals hatte Charles seinem Bruder bereits die Titel entzogen und ihn aus der Royal Lodge verwiesen. Nach seiner Festnahme am 19. Februar wird gegen Andrew wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt ermittelt. Zudem prüft Police Scotland Vorwürfe rund um seine Besuche auf Balmoral mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und seiner Unterstützerin Ghislaine Maxwell (64). Dabei geht es um die Behauptung, Frauen seien auf das private Anwesen des Königs in Schottland gebracht worden.

Seit seiner Thronbesteigung 2022 hat Charles mehrere Familienkrisen erlebt. Ein hochrangiger Palastmitarbeiter erklärte im Oktober, dass der König von seinem Umgang mit den Familienkrisen überzeugt sei: "Ja. Deshalb ergreift er die Maßnahmen, die er ergreift – und ergriffen hat." Neben dem Skandal um Andrew beschäftigt den Monarchen auch das schwierige Verhältnis zu seinem Sohn Prinz Harry (42). Laut Jonathan müsse Charles die Lage wegen der ständigen öffentlichen Debatte als sehr belastend empfinden. "Er ist ein Vater", erklärte der Historiker in The Telegraph. Royalexperte Phil Dampier zufolge findet Charles in diesen turbulenten Zeiten vor allem bei seiner Frau Halt. Er sieht Königin Camilla (79) als entscheidenden persönlichen Rückhalt des Monarchen. Sie unterstütze ihn hinter den Kulissen und helfe ihm dabei, die verschiedenen Krisen zu meistern.

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Getty / Chris Jackson , Getty / WPA Pool König Charles und Prinz Andrew

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Getty Images Queen Elizabeth II. mit weiteren Mitgliedern des englischen Königshauses

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