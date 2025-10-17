Zu wenig Eifersucht ruinierte Lars Steinhöfels Beziehungen

Lars Steinhöfel (39) hat in einem RTL-Interview über Eifersucht in Beziehungen gesprochen und eine ganz eigene Perspektive aufgezeigt. Der Unter uns-Schauspieler betonte, dass er in einer Beziehung stets so handelt, dass sein Partner keine Eifersucht empfinden müsste. Doch genau diese Haltung wurde ihm in der Vergangenheit zum Verhängnis: Ein Partner könne seine entspannte Einstellung missverstehen und sich nicht genug begehrt fühlen, erklärte Lars. So habe bei einem Ex-Partner sogar das Gefühl der Langeweile Einzug gehalten, was schließlich zur Trennung führte.

Der Schauspieler hat sich seit fast zwei Jahrzehnten in der Rolle des Easy Winter in der Serie etabliert und gibt zu, dass er heute gelassener mit dem Thema umgeht. "Ich bin jetzt fast 40, da ist man auch nicht mehr eifersüchtig", betonte er gegenüber dem Sender. Allerdings fehlt ihm momentan ein Partner, um die Theorie in die Praxis umzusetzen: "Ich bräuchte erst mal wieder einen Partner dafür. Und dann reden wir noch mal." In dem Interview gestand Lars außerdem, dass er froh sei, wenn sich eine ungesunde Beziehung von selbst erledigt: "Dann bin ich auch ganz froh, dass der Müll sich dann auch von selbst rausträgt."

Vor einigen Monaten berichtete Lars, dass er auf Bali ganz unerwartet einen neuen Partner kennengelernt hat. Die Schauspieler trafen sich dort erstmals abseits des Rampenlichts. "Wir haben uns beide nicht gegenseitig auf dem Schirm gehabt, und ja. Und dann haben wir einfach Kontakt aufgenommen – aber gar nicht mit dem Gedanken, dass da etwas Ernstes draus wird", erzählte Lars gegenüber Promiflash. Die beiden kannten sich zuvor nur flüchtig und trafen sich spontan zu einem Essen, nachdem sie über Instagram geschrieben hatten.

Imago Lars Steinhöfel, Schauspieler

Imago Lars Steinhöfel, November 2023

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen und Lars Steinhöfel im Urlaub, Dezember 2024