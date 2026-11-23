Lars Steinhöfel (40) weiß ganz genau, was er bei einem potenziellen Partner auf keinen Fall möchte. In einem aktuellen Interview mit RTL sprach der Schauspieler jetzt offen darüber, welche Angewohnheiten einen Mann für ihn sofort unattraktiv machen. Dabei hat der "Unter uns"-Star zwei klare Ausschlusskriterien: Zigaretten und private Knallerei an Silvester. "Keine Raucher und keine Böller-Leute", stellte Lars gegenüber dem Sender unmissverständlich klar. Vor allem beim zweiten Punkt versteht er keinen Spaß. Hinter seiner Abneigung gegen private Böller steckt vor allem die Sorge um Tiere. Hunde und Katzen leiden jedes Jahr unter dem Lärm in der Silvesternacht, weshalb sich Lars für ein Böllerverbot ausspricht. Ein gezielt organisiertes, gemeinschaftliches Feuerwerk wäre für ihn dagegen eher in Ordnung.

Selbst wenn die Chemie zwischen ihm und einem Verehrer ansonsten stimmen würde, wäre die Begeisterung für Knallerei zum Jahreswechsel für ihn ein Grund, sich gar nicht erst näher kennenzulernen. "Ich würde auch niemanden daten, der irgendwie Bock hat, irgendwie Silvester zu böllern", erklärte er. Abgesehen von seinen beiden No-Gos legt sich der Schauspieler optisch nicht fest: "Ich habe tatsächlich keinen Typ Mann an sich", verriet er RTL. Stattdessen achtet er auf schöne Augen, emotionale Intelligenz und einen gewissen Intellekt. Außerdem sollte ein Partner ein eigenständiges Leben mit eigenem Job und Einkommen führen, damit die Beziehung auf Augenhöhe stattfinden kann. In seinen früheren Beziehungen beschäftigte Lars allerdings noch ein ganz anderes Thema: sein entspannter Umgang mit Eifersucht. Nach eigener Darstellung verhielt er sich stets so, dass seine Partner keinen Grund hatten, eifersüchtig zu sein. Diese Gelassenheit kam jedoch nicht immer gut an. Teilweise wurde sie von der Gegenseite als fehlendes Begehren gedeutet, obwohl das gar nicht seine Absicht war.

Bei einem seiner Ex-Partner führte seine ruhige Art sogar dazu, dass sich in der Beziehung Langeweile breitmachte. Diese trug am Ende dazu bei, dass die beiden getrennte Wege gingen. Neben seinen beiden No-Gos spricht der Schauspieler im Interview also auch über emotionale Ausgeglichenheit und gegenseitige Wertschätzung, wenn es um seine Erfahrungen in der Liebe geht. Auch seine Reiselust sollte ein Mann an seiner Seite teilen und gemeinsam mit ihm neue Orte erkunden wollen. Auf die Frage nach einem passenden Promi nannte Lars mit einem Augenzwinkern Julian (39) F.M. Stoeckel, schob aber direkt hinterher: "Aber er ist ja leider in einer Beziehung."

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Lars Steinhöfel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel im Februar 2025

Anzeige Anzeige