Emma Corrin (30) und Zachary Hart gehen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Die beiden teilen sich inzwischen ein Zuhause. In einem Interview mit The Times bestätigte Emma, dass Zachary bei ihr eingezogen ist. Bis zu Zacharys Einzug hatte Emma sechs Jahre lang mit Freunden in einer Wohngemeinschaft in der Nähe gelebt. Im neuen gemeinsamen Heim wartet allerdings auch eine tierische Herausforderung auf das Paar. Die beiden haben einen drei Monate alten Lurcher-Welpen namens Scout aufgenommen, der sich erst noch an seinen vierbeinigen Mitbewohner gewöhnen muss. Mit Emmas sieben Jahre altem Cockapoo Spencer klappt das Zusammenleben bisher offenbar noch nicht reibungslos. Was ihr Liebesleben angeht, hält sich Emma normalerweise bedeckt. Gegenüber der Zeitung machte der Star nun jedoch eine Ausnahme: "Ich spreche eigentlich nicht viel über meine Beziehungen, aber es läuft großartig", verriet Emma.

Emma und Zachary lernten sich Anfang 2025 kennen, als sie gemeinsam in Anton Tschechows Theaterstück "Die Möwe" auf der Bühne standen. Noch im selben Jahr entwickelte sich aus der Zusammenarbeit eine Beziehung. Dass Zachary für Emma der Richtige ist, hatte der Star bereits in einem früheren Interview durchblicken lassen. Gegenüber Harper's Bazaar UK sprach Emma damals darüber, was ihr in einer Partnerschaft besonders wichtig ist: "Der Verstand. Jemand, mit dem man aus vollem Bauch lacht, der ständig neugierig ist und sich mit einem weiterentwickelt. Er fordert mich die ganze Zeit heraus." Dennoch hält Emma ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der Grund: Jede öffentliche Äußerung über die eigene Beziehung führe ihrer Ansicht nach nur zu weiteren Fragen.

Die Beziehung mit Zachary begann nur wenige Monate nach einer anderen Trennung. Im April 2025 hatten Emma und Schauspieler Rami Malek (45) ihre Romanze beendet. Zuvor waren die beiden etwa zwei Jahre lang ein Paar gewesen. Im Jahr 2021 hatte sich Emma öffentlich als queer geoutet, seit dem Sommer 2022 verwendet der Star ausschließlich die englischen Pronomen they/them. Über die eigene Persönlichkeit sagte Emma, im Laufe der Jahre zurückhaltender und introvertierter geworden zu sein. Gleichzeitig habe das Erreichen der Dreißiger dazu geführt, dass sich Emma heute sicherer damit fühle, wer Emma ist und sein möchte. Auch beruflich ist Emma derzeit gut beschäftigt: Aktuell läuft die Promotour für die neue Netflix-Adaption von Jane Austens "Stolz und Vorurteil", deren Drehbücher aus der Feder von Dolly Alderton stammen. Darin übernimmt Emma die Rolle der Elizabeth Bennet. Netflix hat den Start für den 3. Dezember 2026 angekündigt und bereits den offiziellen Trailer veröffentlicht.

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Getty Images Emma Corrin bei der Variety "Power of Women: London" im The Chancery Rosewood, London, Juni 2026

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Getty Images Emma Corrin und Rami Malek

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