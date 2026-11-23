Jens "Knossi" Knossalla hat Joko Winterscheidt (47) die Show gestohlen! In der vierten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?", die am Sonntagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, sorgte der Entertainer für die große Überraschung. Nach mehreren erfolgreich gemeisterten Quizrunden schaffte er den Sprung ins Finale, wo es zum direkten Aufeinandertreffen mit dem Gastgeber kam. In diesem letzten Showdown setzte sich Knossi durch und schnappte Joko den begehrten Moderationsposten weg. Als Sieger übernimmt er damit bereits in der nächsten Folge selbst das Ruder. Die fünfte Folge läuft am Sonntag, 29. November, auf ProSieben. Joko muss sich dann als Kandidat beweisen und versuchen, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Wer die aktuelle Episode mit Knossis Triumph verpasst hat, kann sie außerdem bei Joyn nachschauen.

Schon vor dem Finale zeigte Knossi, wie viel Unterhaltungstalent in ihm steckt. In der Kategorie "Der Song-Song Song" bat Joko ihn um eine kleine Kostprobe aus seiner Zeit bei "Let's Dance". Ein kurzer Tanz allein reichte dem Entertainer jedoch nicht aus. Spontan dirigierte er die Studioband, trommelte die anderen Kandidaten zusammen und inszenierte einen gemeinsamen Einzug über die Treppe – ganz im Stil der bekannten RTL-Tanzshow. Joko reagierte lachend auf das unerwartete Spektakel: "Ey Leute, sorry. Ich entschuldige mich schon mal, ich dachte, wir tanzen kurz 'ne Nummer. Ich wusste nicht, dass das so riesig wird." Am Ende präsentierte Knossi seine bekannten Jive-Kicks. Auch danach lief es für ihn rund: Im Teleprompter-Halbfinale besiegte er Basketballstar Moritz Wagner und zog mit seinen erspielten Münzen ins Finale ein. Zuvor war Wildcard-Kandidatin Angi als Erste ausgeschieden, danach musste auch Carolin Kebekus (46) die Show verlassen.

Für Joko ist Knossis Erfolg bereits die zweite Niederlage in der laufenden Staffel. Zuvor hatte Carolin ihm die Show abgenommen und ihre eigene Ausgabe unter das Musical-Motto "Les Quizérables" gestellt. Erst in der dritten Ausgabe konnte der Moderator der Komikerin seinen Platz wieder abjagen – und das erst auf den letzten Metern. Nach einem 5:5-Gleichstand musste das Finale in die Verlängerung gehen, wo schließlich die Frage nach einem renommierten Drei-Sterne-Restaurant aus Dänemark die Entscheidung brachte. Mit der richtigen Antwort "Noma" sicherte sich Joko schließlich den Sieg. Seine Rückkehr als Gastgeber währte nun allerdings nur eine einzige Ausgabe. Am 29. November tauschen Knossi und Joko die Rollen: Während der Entertainer durch die Sendung führt, steht Joko am Ratepult und spielt darum, wieder auf den Moderationsposten zurückzukehren.

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Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

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Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

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