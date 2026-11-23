Traurige Nachrichten aus dem Team von Florian Silbereisen (45): Elke Schleuß-Gillmeister ist gestorben. Die Kostümbildnerin stand dem Moderator über viele Jahre auch als modische Beraterin zur Seite. Wie RTL berichtet, bestätigte eine Sprecherin der ARD ihren Tod. Ludwig Mond, der choreografische Leiter der Silbereisen-Shows, meldete sich zu Wort. Er nahm auf Instagram auf bewegende Weise Abschied von seiner Kollegin. "Ich hatte immer Respekt vor deiner Standhaftigkeit, deinem unermüdlichen Ehrgeiz und deiner jahrzehntelangen Erfahrung", schrieb er. Ludwig erinnerte sich auch an einen Satz, den Elke immer wieder gesagt habe: "Na, das kriegen wir schon hin!" Damit habe sie für jede anstehende Herausforderung eine Lösung gefunden. Elke gehörte zu Florians Team, seit er im Jahr 2004 die "Feste"-Shows übernommen hatte.

Bis zuletzt war sie in die Planung der nächsten großen Ausgabe, "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", eingebunden. Noch am Freitag, bevor ihr Tod bekannt wurde, sah sie sich gemeinsam mit den Kollegen die Kostüme für die kommende Sendung an. Die Liveshow soll am 28. November um 20:15 Uhr im Ersten laufen. Diesen Abend wird die Kostümbildnerin nun nicht mehr miterleben. Woran Elke gestorben ist, wurde bislang nicht bekannt. Weder die ARD noch ihre Kollegen äußerten sich öffentlich zur Todesursache. Auch Florian selbst hat sich bislang nicht öffentlich zum Verlust seiner langjährigen Weggefährtin geäußert. Ans Aufhören habe sie trotz ihrer langen Karriere nicht gedacht, wie Ludwig in seinem Nachruf betonte. "Dafür war deine Leidenschaft einfach zu groß: für die Kostüme, für die Federn, für die Show", schrieb er auf Instagram.

Der Choreograf beschreibt seine Kollegin in seinen Zeilen als erfahrene und ehrgeizige Frau. Zudem habe sie stets nach Lösungen gesucht, statt sich von Problemen aufhalten zu lassen. Wie plötzlich der Verlust das Team traf, wird in einem weiteren Teil des Instagram-Beitrags von Ludwig Mond deutlich. "Am Freitag sind wir noch die Kostüme für die nächste Show durchgegangen. Jetzt schaust du sie dir von oben an", schrieb der Choreograf. Mehr als zwei Jahrzehnte lang unterstützte Elke Florian und sein Showteam als Beraterin. In dieser Zeit wirkte sie an den Kostümen der "Feste"-Sendungen, die regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme locken. Ihr Einsatz für die Shows endete erst kurz vor ihrem Tod.

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